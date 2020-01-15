Две трети родителей были недовольны питанием в школах

В послании Федеральном Собранию Владимир Путин объявил, что все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Антон Гетта, член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «За честные закупки»:

- Обеспечение школьников 1 - 4 классов бесплатным горячим питанием - это большой прорыв в качестве жизни нашего населения. До сих пор этот вопрос решался, можно сказать, на коленке: был отдан на откуп муниципалитетов, директоров школ. Можно по пальцам пересчитать губернаторов, которые интересовались этим вопросом. Где-то кормили всех завтраками или обедами. Где-то давали булочку и чай, а обед - за деньги кроме льготников. Качество питания тоже зачастую было неудовлетворительным, поскольку фирму-поставщика обедов выбирали на тендере, кто даст меньшую цену. Поэтому под видом говядины, были случаи, в школы поставляли буйволятину, например.

Неудивительно, что родители были недовольны положением дел. Когда зимой прошлого года Народный фронт объявил, что проводит опрос по качеству питания в школах, за две недели на сайте прошли его 50 тысяч человек! Шквал обращений! И две трети отвечавших на вопросы анкеты были недовольны тем, как питаются их дети.

Но даже если горячее питание в школы и привозили, еще не факт, что ученики питались. Любой родитель знает, что нелюбимую еду сына или дочь еще поди заставь съесть. В некоторых школах до 80 процентов питания отправлялось прямиком в мусорку!

Добавьте к этому очереди в столовых, короткие перемены, за которые нужно добежать до буфета, потолкаться там и еще успеть перекусить... В общем, зачастую дети кусочничали.

А между тем, известный педиатр Андрей Продеус, один из ведущих экспертов по детскому здоровью, привел такую статистику: каждый год неправильного питания ребенка - минус 2,5 года общей продолжительности жизни!

То есть то, что президент обратил внимание на питание школьников - это огромный плюс к тому, что выпустятся из учебного заведения дети здоровые.

Ну и не нужно забывать, что эта мера существенно облегчит финансовое положение многих родителей, которым нужно ребенка не только собрать в школу - то есть купить тетрадки, канцтовары, форму и прочее. Но и покормить его и дать обед с собой.

СПРАВКА КП

До сих пор горячее питание в школах отвечали регионы. Именно они платят за обеды льготников и определяют, кто из детей получит льготное питание и какое (в каждом регионе правила свои). От этого зависит, что попадет и в тарелки тех детей, кто сам оплачивает свой обед. По Федеральному закону №44, на закупку продуктов для льготного питания в школе объявляется конкурс. И выигрывает его тот, кто предложит меньшую цену — часто в ущерб качеству и вкусу.

Школы же кормить детей за свой счет не обязаны - по федеральному закону №273 "Об образовании" (статья 37), они могут заниматься только организацией питания. Причем, про качество питания речи не идет — это может быть как столовая, так и автомат с булочками.

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