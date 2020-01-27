Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:47:05+03:00

Ранее мужчину осудили за нарушения на несогласованных с мэрией митингах

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Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, который ранее был осужден за нарушения на несогласованных с местной мэрией митингах.

- Судебное решение по делу Котова <…>, принятое на основании статьи 212.1 УК ,подлежат пересмотру в установленном порядке, - заявили в суде.

Напомним, мужчину задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU