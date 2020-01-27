Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова
Ранее мужчину осудили за нарушения на несогласованных с мэрией митингах
Изменить размер текста:
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, который ранее был осужден за нарушения на несогласованных с местной мэрией митингах.
- Судебное решение по делу Котова <…>, принятое на основании статьи 212.1 УК ,подлежат пересмотру в установленном порядке, - заявили в суде.
Напомним, мужчину задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU