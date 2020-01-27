Мишустин назначил Бокову на пост замминистра цифрового развития

27 Янв. 2020 2020-01-27T23:37:11+03:00

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о назначении двух новых заместителей министров. Кадровые перестановки произошли в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также в Минфине. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, пост замглавы Минкомсвязи займет Людмила Бокова. Ранее она была членом Совета Федерации от Саратовский областной. Причем по итогам 2019 года она вошла в топ-10 сенаторов РФ.

На должность заместителя министра финансов назначен Павел Кадочников. Он заменит Антона Котякова, который в новом правительстве занял должность министра труда и соцзащиты.

Также по распоряжению Мишустина новым гендиректором «Российского экологического оператора» стал Илья Гудков. Он сменит на посту генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 января президент России Владимир Путин утвердил состав нового правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU