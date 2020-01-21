Путин утвердил Новое правительство России 2020
Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства. Им он изменил порядок подчинения некоторых ведомств и назвал новых членов кабинета министров. Президент провел встречу с правительством, где пожелал удачи новому составу.
Путин встретился с новыми членами правительства.
Главной задачей нового правительства будет законодательное обеспечение тех изменений, о котором в Послании Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.
Вице-премьеры:
Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства
Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства
Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО
Виктория Абрамченко — вице-премьер
Татьяна Голикова — вице-премьер
Юрий Борисов — вице-премьер
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
Алексей Оверчук — вице-премьер
Марат Хуснуллин — вице-премьер
Министры:
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр культуры Ольга Любимова
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
Министр обороны Сергей Шойгу
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр просвещения Сергей Кравцов
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр спорта Олег Матыцин
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев
Министр транспорта Евгений Дитрих
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков
Министр финансов Антон Силуанов
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
Министр экономического развития Максим Решетников
Министр энергетики Александр Новак
Министр юстиции Константин Чуйченко
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ИСТОЧНИК KP.RU
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