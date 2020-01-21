2020-01-21T21:00:41+03:00
Политика

Путин утвердил Новое правительство России 2020

Президент подписал указ и назначил новых людей [видео, обновляется]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Главной задачей нового правительства будет законодательное обеспечение тех изменений, о котором в Послании Федеральному собранию сказал президент Владимир ПутинГлавной задачей нового правительства будет законодательное обеспечение тех изменений, о котором в Послании Федеральному собранию сказал президент Владимир ПутинФото: REUTERS
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Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства. Им он изменил порядок подчинения некоторых ведомств и назвал новых членов кабинета министров. Президент провел встречу с правительством, где пожелал удачи новому составу.

Путин встретился с новыми членами правительства.

Главной задачей нового правительства будет законодательное обеспечение тех изменений, о котором в Послании Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

Вице-премьеры:

Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства

Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства

Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО

Виктория Абрамченко — вице-премьер

Татьяна Голикова — вице-премьер

Юрий Борисоввице-премьер

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер

Алексей Оверчук — вице-премьер

Марат Хуснуллин — вице-премьер

Министры:

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Министр культуры Ольга Любимова

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Министр обороны Сергей Шойгу

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Министр просвещения Сергей Кравцов

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Министр спорта Олег Матыцин

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев

Министр транспорта Евгений Дитрих

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Министр финансов Антон Силуанов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Министр экономического развития Максим Решетников

Министр энергетики Александр Новак

Министр юстиции Константин Чуйченко

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Михаил Мишустин выступает в Доме Правительства.Текстовая трансляция

ИСТОЧНИК KP.RU

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