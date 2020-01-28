Террористы атаковали нефтяные объекты в сирийской Баньясе

28 Янв. 2020 2020-01-28T00:17:04+03:00

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В Сирии террористы атаковали нефтяные объекты в портовом городе Баньясе. Как передает местное агентство SANA, ссылаясь на представителя министерства нефти и минеральных ресурсов страны, боевики заложили взрывные устройства у нескольких резервуаров.

Отмечается, что бомбы были заложены водолазами.

- Террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе, - приводятся слова из сообщения ведомства.

Также издание пишет, что в настоящие время уже ведутся ремонтные работы. Специалисты устраняют неполадки, чтобы работа нефтеналивной станции была возобновлена. Информация о пострадавших и сумме ущерба не приводится.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года в центральной части Сирии, провинции Хомс, террористы атаковали три объекта нефтегазового комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU