2020-01-28T00:17:04+03:00
Политика

Террористы атаковали нефтяные объекты в сирийской Баньясе

Боевики заложили взрывные устройства с помощью водолазов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Террористы атаковали нефтяные объекты в сирийской Баньясе. Фото: Министерство нефти и минеральных ресурсов СирииТеррористы атаковали нефтяные объекты в сирийской Баньясе. Фото: Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии
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В Сирии террористы атаковали нефтяные объекты в портовом городе Баньясе. Как передает местное агентство SANA, ссылаясь на представителя министерства нефти и минеральных ресурсов страны, боевики заложили взрывные устройства у нескольких резервуаров.

Отмечается, что бомбы были заложены водолазами.

- Террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе, - приводятся слова из сообщения ведомства.

Также издание пишет, что в настоящие время уже ведутся ремонтные работы. Специалисты устраняют неполадки, чтобы работа нефтеналивной станции была возобновлена. Информация о пострадавших и сумме ущерба не приводится.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года в центральной части Сирии, провинции Хомс, террористы атаковали три объекта нефтегазового комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Террористы атаковали нефтяные объекты в сирийской Баньясе
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