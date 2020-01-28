Террористы атаковали нефтяные объекты в сирийской Баньясе
В Сирии террористы атаковали нефтяные объекты в портовом городе Баньясе. Как передает местное агентство SANA, ссылаясь на представителя министерства нефти и минеральных ресурсов страны, боевики заложили взрывные устройства у нескольких резервуаров.
Отмечается, что бомбы были заложены водолазами.
- Террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе, - приводятся слова из сообщения ведомства.
Также издание пишет, что в настоящие время уже ведутся ремонтные работы. Специалисты устраняют неполадки, чтобы работа нефтеналивной станции была возобновлена. Информация о пострадавших и сумме ущерба не приводится.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года в центральной части Сирии, провинции Хомс, террористы атаковали три объекта нефтегазового комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»