2019-11-06T00:54:19+03:00
Политика

Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Нефтяной объект находится в районе города Румейлан на северо-востоке Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Военнослужащие сирийской армии взяли под контроль нефтяное месторождение на северо-востоке СирииВоеннослужащие сирийской армии взяли под контроль нефтяное месторождение на северо-востоке СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 ноября, военнослужащие сирийской правительственной армии впервые за несколько лет взяли под свой контроль нефтяное месторождение, расположенное в районе города Румейлан на северо-востоке Сирии, передает радиостанция Sham FM.

Уточняется, что взятый сирийскими вооруженными силами нефтяной объект находится возле селения Мулла-Аббас к северо-западу от Румейлана – города, который считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирийской Арабской республике.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в конце октября вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединенные Штаты не допустят того, чтобы нефтяные месторождения в Сирии оказались под контролем России, Ирана или нынешних властей в Дамаске.

А накануне стало известно, что американцы приступили к строительству двух новых военных баз в богатом нефтью регионе САР, туда направляется строительная техника, тяжёлое вооружение и боеприпасы, а также от 250 до 300 солдат.

В МИД России назвали такие действия США противоречащими международному праву и неприемлемыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия бросает в Сирию бойцов из Чечни

А США посылают танки, чтобы не отдавать нефтяные поля этой страны (подробности).

КСТАТИ

Американцы уходили из Сирии, бросая личные жетоны, служебную документацию и флаг техасских повстанцев

Военкор «КП» Александр Коц передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США пригрозили Ирану новыми санкциями за обогащение урана в Фордо
Французский спецназ в Мали ликвидировал главаря террористов аль-Магриби
Трамп предложил Мексике помощь в расследовании расстрела группы мормонов
В Госавтоинспекции рассказали, как проверяется качество уборки дорог
Житель Абакана назвал условия для пешеходов в Хакасии “Фортом Боярд”
Водительские права Брежнева выставят на торги в Москве
Помпео во время визита в ФРГ намерен обсудить ядерную проблему Ирана
Постпред США в ЕС дал показания по импичменту Трампа: «Украине пообещали помощь взамен на расследование дела Байдена»
«С народом надо иногда советоваться»: Медведчук рекомендовал Зеленскому принять закон о референдуме
Госавтоинспекция напоминает, как пешеходу обезопасить себя на улицах города осенью и зимой
В Израиле арестовали мужчину за угрозы в Facebook премьер-министру Нетаньяху
«Ездила бы на машине и слушала Брюса Спрингстина»: Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в ГДР
В МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать самолет с российским вице-премьером
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Путин раскритиковал главу Минобрнауки за распределение бюджетных мест в магистратуре
В Москве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей
Новак назвал судебные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными
Путин предложил заменить Википедию электронной Большой российской энциклопедией
Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов
В Москве пройдёт марафон «Другая жизнь»
Диетолог назвала самые вредные сладости
Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру