Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

СЕГОДНЯ 00:38 2019-11-06T00:54:19+03:00

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Во вторник, 5 ноября, военнослужащие сирийской правительственной армии впервые за несколько лет взяли под свой контроль нефтяное месторождение, расположенное в районе города Румейлан на северо-востоке Сирии, передает радиостанция Sham FM.

Уточняется, что взятый сирийскими вооруженными силами нефтяной объект находится возле селения Мулла-Аббас к северо-западу от Румейлана – города, который считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирийской Арабской республике.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в конце октября вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединенные Штаты не допустят того, чтобы нефтяные месторождения в Сирии оказались под контролем России, Ирана или нынешних властей в Дамаске.

А накануне стало известно, что американцы приступили к строительству двух новых военных баз в богатом нефтью регионе САР, туда направляется строительная техника, тяжёлое вооружение и боеприпасы, а также от 250 до 300 солдат.

В МИД России назвали такие действия США противоречащими международному праву и неприемлемыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU