2020-01-28T02:16:14+03:00
В мире

В США у здания суда произошла перестрелка

Ранения получили четыре человека
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США у здания суда произошла перестрелкаВ США у здания суда произошла перестрелкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США в штате Коннектикут произошла перестрелка, в результате которой ранения получили четыре человека. Неизвестные открыли огонь из машины, проезжавшей по улице в городе Бриджпорт.

По данным газеты New York Post, стрельба велась по машине, которая была припаркована у здания городского суда. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в госпиталь, их жизнь вне опасности. Дополнительных сведений об их состоянии в настоящее время нет. О задержании злоумышленников также не известно.

- Полиция штата Коннектикут оказывает помощь полиции города Бриджпорт в расследовании инцидента со стрельбой, произошедшей у здания городского суда, - сообщает пресс-служба полиции штата в своем аккаунте в Twitter.

Сайт kp.ru писал ранее, что в американском городе Милуоки мужчина открыл стрельбу по детям, бросавшим снежки в машины. Ранения получили два человека - 12-летняя девочка и 13-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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