2020-01-28T08:49:19+03:00
Экономика

ГПП может принести россиянам в среднем по 16,5 тысяч рублей ежемесячно

Больше всего выиграют жители Москвы и Сахалинской области
Елена АКИМОВА
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Россиянам предлагают откладывать на будущую пенсию по 6 процентов от своего доходаРоссиянам предлагают откладывать на будущую пенсию по 6 процентов от своего доходаФото: REUTERS
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Россияне смогут самостоятельно копить на пенсию в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП). Если регулярно откладывать по 6 процентов от своего дохода, то за 30 лет может набраться внушительная сумма и прибавка к пенсии составит в среднем 16,5 тысяч рублей.

Но подобные расчеты актуальны не для всех регионов. Больше всего выиграют жители Москвы и Сахалинской области, они смогут получать сверху по 32,7 и 30 тысяч рублей. А вот самые скромные выплаты будут в Туве – 7,8 тыс.руб и Карачаево-Черкесской республике 9,3 тыс. рублей. Такие данные содержит исследование консалтинговой компании FinExpertiza.

Не исключено, что в рамках ГПП будет произведена капитализация накоплений, то можно рассчитывать, что пенсии достигнут двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек.

Самые высокие планируемые показатели по ГПП:

Ивановская область - 87%,

Алтайский край - 85%,

Орловская область - 84%,

Кировская область -83%,

Республика Мордовия - 83%.

Подобные расчеты выглядят оптимистично, но на деле доходность в 6 процентов выглядит нереально, уверены эксперты.

- Реальная доходность в 6,7% — это слишком оптимистично. На длинном горизонте ставка в 1–2% выглядит более реалистичной,- комментирует «Известиям» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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