2020-01-28T09:21:33+03:00
В мире

Китайские ученые в рекордный срок выделили патоген коронавируса

В ВОЗ оценили заслуги китайцев в области изучения вируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус перешел к человеку во второй половине декабря 2019 годаВирус перешел к человеку во второй половине декабря 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае ученые выделили патоген коронавируса, причем сделали это, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рекордные сроки. Сразу несколько групп ученых пришли к выводу, что вирус перешел к человеку из животного мира в середине декабря - названа дата 17 декабря или близкие к этому числа. Существенный рост числа заболевших произошел уже в январе - по данным ученых, каждый больной заражает от двух до трех человек, в том числе в инкубационный период.

Но китайцам удалось выделить патоген, то есть способность вируса вызывать инфекционный процесс у своих хозяев.

Карта распространения коронавируса

- С самого начала этой вспышки Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим, - приводит слова гендиректора ВОЗ Тедроас Адана Гебрейесуса РИА Новости.

Согласно карте распространения коронавируса, в Китае погибли 107 человек.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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