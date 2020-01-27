Мифы и правда о новом коронавирусе: он всегда вызывает воспаление легких, но можно сделать прививку и повысить иммунитет

Счет заразившихся новым коронавирусом уже идет на тысячи человек, инфекция выбралась за пределы Китая и замечена в 13 странах. Интернет полон видеороликов, напоминающих кадры из фильмов-катастроф. В соцсетях появляются версии одна страшнее другой. И, хотя случаи завоза коронавируса в Россию до сих пор не зафиксированы, люди уже бросились закупать медицинские маски. Аптеки радуются росту продаж иммуномодуляторов и противовирусных лекарств…

Мы собрали самые популярные «страшилки» о новом вирусе и идеи, как от него спастись. И попросили экспертов оценить достоверность таких заявлений.

Миф 1: им можно заразиться, получив посылку из Китая.

- На сегодня нет данных, что коронавирус нового типа передается через предметы. В окружающей среде, на поверхностях он сохраняется недолго, - ответила на вопрос «КП» главный государственный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. - Поэтому нет оснований опасаться заражения через посылки из КНР.

На посылки из Китая приходится значительная доля почтовых отправлений в Россию.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, на почте послания проходят санитарную обработку, которая повышает гарантии инфекционной безопасности, поясняют эксперты.

Миф 2: прививка от гриппа повысит защиту.

Грипп может привести к не менее опасным осложнениям, чем новая инфекция, в том числе к летальному исходу. Если вы привились - большой молодец, хвалят эксперты. Однако на защиту от коронавируса это, увы, не повлияет.

Разработки специальной вакцины против новой напасти ведутся по всему миру. В лучшем случае на создание эффективной прививки уйдет около полугода, спрогнозировал замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава России Герман Шипулин.

Защититься от коронавируса прививка от гриппа не поможет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Миф 3: спастись помогут иммуномодуляторы.

В сезон гриппа, простуд, а теперь и коронавируса эти препараты занимают большую часть аптечных витрин.

- Убедительных доказательств, что такие средства положительно действуют на иммунную систему, до сих пор никто не получил, - подчеркивает директор Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор Юрий Смолкин.

«Если о положительном воздействии иммуномодуляторов данных нет, то побочные эффекты известны. Это могут быть неполадки со стороны ЖКТ и даже «алаверды» от иммунитета — аллергические реакции. Плюс печень, наша внутренняя лаборатория, с помощью ферментов-цитохромов перерабатывает все лекарственные вещества, попадающие в организм. Нагрузка на нее, безусловно, растет», - добавляет специалист по доказательной медицине, врач-терапевт Сергей Поляков.

Миф 4: если заразишься, нужно лечиться противовирусными

Ярких коробочек с громким названием «противовирусный препарат» в наших аптеках тоже пруд пруди. И народ уже начинает закупать их впрок.

На сегодня нет никаких подтверждений, что какое бы то ни было лекарство способно обезвредить коронавирус, подчеркивают эксперты. «Наши китайские коллеги сейчас тестируют около 30 препаратов, среди них в том числе лекарства против ВИЧ», - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пока нет данных, насколько эффективно такое лечение. Но в любом случае речь идет о препаратах, которые отпускаются только по рецепту, могут иметь серьезные побочные эффекты, и тестовое лечение коронавируса ими проводят в больницах под контролем врачей.

Нет никаких подтверждений, что какое бы то ни было противовирусное средство способно обезвредить коронавирус.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Миф 5: всех, кто заболел, накрывает тяжелое осложнение - пневмония с высоким риском умереть.

«По последним данным болезнь дает тяжелые осложнения примерно у 17% заразившихся», - поясняет руководитель Роспотребнадзора. У таких пациентов развивается пневмония (воспаление легких), зачастую нужна госпитализация в отделение интенсивной терапии (реанимацию).

В группе риска - люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими болезнями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца, онкологическими заболеваниями.

У всех остальных, то есть более чем у 80% заболевших, инфекция, к счастью, не дает тяжелых осложнений и протекает как обычная простуда или грипп, не переходя в пневмонию.

В то же время ученые предупреждают, что у коронавируса нового типа довольно высокая вероятность мутаций. Поэтому власти Китая и других стран принимают активные меры для сдерживания инфекции.

Что касается летального исхода, что на сегодня он составляет менее 4%. Для сравнения: у атипичной пневмонии 2002 - 2003 гг. была летальность около 10%, у Ближневосточного респираторного синдрома (его возбудитель тоже из группы коронавирусов) - 30 - 35%.

Миф 6: если появился насморк, кашель и температура, нужно срочно сдавать анализ на новый вирус.

Как рассказали «КП» в Роспотребнадзоре, в случае подозрения на коронавирус у конкретного человека план действий выглядит так:

- Если вы посещали Китай или контактировали с лицами, прибывшими из этой страны, и в течении последующих 14 дней почувствовали симптомы простуды (сухой кашель, повышенная температура и т.д.), нужно вызвать врача на дом или обратиться в поликлинику. Обязательно сообщите доктору о поездке в КНР или контактах с прибывшими оттуда.

- Врач в поликлинике осмотрит вас и при подтверждении симптомов простуды отправит на госпитализацию в инфекционный стационар.

- После госпитализации в больницу у вас возьмут анализы и отправят биоматериал в ближайший медицинский центр Роспотребнадзора. Там с помощью тест-системы определят наличие или отсутствие нового коронавируса.

- Пациент переводится из инфекционного стационара в общий после получения результатов анализов. И выписывается домой, когда это позволит состояние здоровья.

По последним данным в России было госпитализировано более 100 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагноз не подтвердился ни у кого.

БДИ!

Тест-системы для определения коронавируса есть только в эпидемиологических центрах Роспотребнадзора. В России их 15. Если вам предлагают платные «анализы на коронавирус» в какой-либо клинике или лаборатории, то это введение в заблуждение. А попросту говоря - разводка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756465" frameborder="0"></iframe> Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Записки из очага эпидемии опасного коронавируса: Личные авто запрещены, все продукты обрабатывают спиртом

Семейная пара из Донецка рассказала «КП», как живет китайский город – источник короновируса. От него уже погибло 80 человек, а 100 миллионов китайцев блокированы армией в мегаполисах страны (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китайцы больше никуда не поедут: из-за коронавируса им запретили путешествия за рубеж

Такого еще не было: гражданам Поднебесной закрыли продажи всех туров, в том числе и внутри страны. Закрыта Великая Китайская стена, Запретный город в Пекине, “Диснейленды” в Шанхае и Гонконге (подробности)

В какие страны проник новый коронавирус из Китая: риск распространения усилился

Власти Китая сообщили, что способность вируса 2019-nCoV передаваться людям усиливается - он может распространяться даже во время инкубационного периода (подробности)