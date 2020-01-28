«Плохие парни навсегда» обошли «(Не)идеального мужчину»

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:13:26+03:00

«Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом возглавили прокат

Такой резвый старт сиквела удивил даже профессионалов

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Рейтинг кинопроката по итогам прошедших выходных удивил даже профессионалов. Первую строчку безоговорочно заняла экшен-комедия «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

По данным ЕАИС сиквел взял на старте 264 млн рублей и сразу обошел лидера минувшей недели — российская комедия «(Не)идеальный мужчина» съехала сразу на четвертое место (97 млн). Тем не менее, сборы у отечественного кино в целом хорошие, в копилке фильма уже 442 миллиона рублей.

Подобные показатели «Плохих парней» удивили даже экспертов, объяснение они видят в одном – ностальгия.

— После многолетнего перерыва друзья-полицейские снова завоевали внимание зрителей и показали результат выше ожиданий индустрии, - комментирует «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

На второй строчке расположился «Холоп» с Милошем Биковичем. В копилке этой комедии теперь 2,8 млрд рублей. А третья позиция у «Марафона желаний» -117 млн рублей.

Замыкает пятерку лидеров мультфильм «Камуфляж и шпионаж» (47 млн), который за три недели проката получил от российского зрителя 378 млн.

Трейлер фильма "Плохие парни 3".Главные роли исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс

ИСТОЧНИК KP.RU