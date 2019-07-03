"Он "брызжет и фонтанирует" энергией - мечта всех женщин!": Егора Крида пригласили на главную роль в фильме

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-03T14:40:31+03:00

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Режиссер Марюс Вайсберг приступил к съемкам фантастической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина". На главную роль в фильме позвали не кого-нибудь, а Егора Крида. Российский певец и автор молодежных хитов сыграет робота.

"(НЕ) Идеальный мужчина" - не просто остроумная современная комедия, но содержательное высказывание на самую актуальную тему - революции в отношениях мужчин и женщин. Не случайно талантливый сценарий привлек внимание популярных исполнителей", - приводит слова продюсера фильма Александра Роднянского пресс-служба компании "Централ Партнешип".

Партнершей Крида на площадке станет актриса Юлия Александрова. Она сыграет главную женскую роль. По словам Вайсберга, кино скорее можно будет отнести к лирической мелодраме с элементами комедии и фантастики.

"Полная картинка сложилась в тот момент, когда определился состав главных героев будущей картины из блестящей Юлии Александровой и невероятного Егора Крида. На мой взгляд, это идеальная роль для дебюта в большом кино. Герой невероятно фактурный, он "брызжет и фонтанирует" энергией – мечта всех женщин!", - заявил режиссер.

Съемки продлятся до середины лета. Премьера намечена на весну будущего года.

egorkreed (НЕ) Идеальный мужчина #iFriend

ИСТОЧНИК KP.RU