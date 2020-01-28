Ученые нашли в атмосфере грибковые облака, которые представляют опасность для людей

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:47:51+03:00

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Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили в атмосфере облака с огромным количеством мельчайших фрагментов грибковых спор. Эти частицы размером не более 30 нанометров способны беспрепятственно проникать в легкие, вызывая аллергию и астму.

Образцы были собраны в августе-сентябре 2016 года над сельскохозяйственной местностью в штате Оклахома. Сотрудники вуза с помощью специального прибора собрали мельчайшие частицы из воздуха и изучили их состав, поместив на поверхность платиновой нити.

Оказалось, что содержание спор грибков в облаках в разы превышает допустимые нормы. До недавнего момента ученые об этом не знали, потому что частицы слишком малы. Попадая в воздух, споры впитывают влагу, набухают и разрываются на более мелкие фрагменты. Это объясняет ухудшение состояние больных астмой людей в дождливую погоду.

Также оказалось, что наночастицы грибов участвуют в формировании ледяных облаков. Они выступают в качестве ядер, вокруг которых собираются молекулы воды. Уже эти ледяные кристаллы формируют облака, говорится в журнале Science Advances.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что грибы могут серьезно навредить человеку. Они способны есть камни, дерево, людей и даже менять судьбы целых народов.

ИСТОЧНИК KP.RU