Как грибы могут навредить человеку: они едят камни, дерево, людей и пингвинов и меняют судьбы народов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-20T14:25:13+03:00

«Нападение грибов-убийц» звучит как название комедии ужасов. И тем не менее, опасность, исходящую от этого огромного царства живых организмов и то, как грибы могут навредить человеку, не стоит недооценивать

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20 декабря 2009 года голливудскую актрису Бриттани Мерфи, известную по фильмам «Восьмая миля» и «Город грехов», нашли без сознания в ее доме, в ванной комнате. В больнице она умерла. Причиной смерти назвали пневмонию на фоне железодефицитной анемии. Погоревали, простились. А через полгода муж Бриттани был найден мертвым в том же самом доме. Причина - пневмония и железодефицитная анемия. И до сих пор толком не понятно, как так могло получиться; но одна из самых популярных версий - что в доме завелась ядовитая плесень, и оба супруга долго вдыхали ее споры.

О том, как грибы могут навредить человеку и незаметно нас убить, мы поговорили с самым известным российским микологом Михаилом ВИШНЕВСКИМ на Радио «Комсомольская правда».

Мы постоянно живем в облаке спор

- Если и вправду плесень убила Бриттани Мерфи и ее мужа, в этом нет ничего удивительного. Несколько десятилетий назад человечество вступило в войну с грибами и сейчас, к сожалению, стремительно проигрывает на всех фронтах.

Все началось с Александра Флеминга, который создал - кстати, на основе плесневого гриба пенициллума, - антибиотик пенициллин. В годы Второй мировой войны его значение трудно было переоценить - он спас миллионы жизней. И сейчас именно антибиотики спасают нас от самых жутких болезней вроде чумы. Но тут же началось производство все новых и новых антибиотиков, их стали применять уже не в экстремальных ситуациях, а на каждом шагу.

А в наших организмах уже миллионы лет жили бактерии - именно их антибиотики и уничтожают. Но с этими бактериями мы уже свыклись. Они нам хоть и вредят, но нас не убивают, потому что сами к нам привыкли. И понимают, что им выгоден такой большой питательный хозяин: убьешь его, а сама куда денешься? В этом нет разума, но есть выработанная эволюцией логика. От этих слабо вредящих нам бактерий есть польза: они сдерживают множество конкурентов - других микроорганизмов, которые с радостью займут их место, и в первую очередь - патогенных дрожжей и плесневых грибов. Как только у нас начинается любой дисбактериоз, естественный или вызванный антибиотическими препаратами, сразу приходят грибы.

Примерно в 50-х годах медики с удивлением обнаружили, что заболевания, которые считались невероятно экзотическими и встречались в одном случае на миллионы, теперь встречаются довольно часто. Это аспергиллез - при котором любые наши внутренние органы и ткани могут буквально насквозь прорасти плесневым грибом, - и кандидоз. Та самая кандида, которая еще до середины прошлого века вызывала исключительно молочницу, сейчас вызывает глубокие микозы, поражает любые органы и ткани, включая костную, и мозг. Например, у больных СПИДом смертность от кандиды достигает 30%.

- А где можно подцепить эти грибы?

- Ну вообще-то сразу надо сказать, что грибы - везде. Город, особенно такой большой как Москва - сплошной грибной бульон, мы прямо сейчас посреди него, миллиарды спор витают вокруг нас, и мы их вдыхаем. Источником служат все крупные производства, городские свалки, магазины, подвалы, хранилища… Это облако витает непрерывно и не оседает даже зимой: свалки теплые, саморазогревающиеся, и этого достаточно, чтобы поддерживать споровое облако над городом постоянно. Конечно, минусовая температура сдерживает развитие грибов, проветривать помещение - это хорошо, но даже в такой правильной рекомендации есть нюансы. Например, если вы ранней весной открываете для проветривания окна, а на улице лежит сухая грязь, пыль ветром поднимается и проникает к вам в окна. И вместе с ней - грибные споры, которые несут аллергию, астму и прочие радости…

На свете неисчислимое множество видов грибов. Из них реально опасными для нас патогенами признаны 800, и это количество только растет. Причем саме страшные враги - те, кто специально на нас даже не охотится, кто попадает в наш организм случайно и начинает там осваиваться. А это делать все легче. Мы живем в неблагоприятных городских условиях, когда споры витают вокруг в чудовищной концентрации. Организм с грибами постоянно борется, отторгает пораженные ими клетки, запускает лимфоциты, но ему мешает то, что у нас всех сейчас в той или иной степени иммунодефицит, хоть и не такой, как у больных СПИДом… Из-за антибиотиков и цитостатиков в том числе.

- А, что, разве есть грибы, которые специально на нас «охотятся»?

- Их очень немного. В первую очередь, это всевозможные лишаи и специализированные дрожжевые грибы - да, мы им нужны. Но они никогда не причинят нам серьезный вред. Конечно, неприятно заболеть грибком ногтей или цветным лишаем, но вы от этого не умрете.

Вообще, если говорить, например, о так называемых «грибковых» заболеваниях, их можно - хотя и сложно - избежать с помощью элементарной гигиены. В бассейне и сауне - только свои тапки и полотенца, в общественном транспорте не прислоняться головой к подголовникам, потому что неизвестно, кто на них откидывался раньше и что оставил… При контакте грибы тут же перекинутся на вас, они в этом смысле проворнее вшей! На даче, когда ворошите граблями листву или копаетесь в земле, надевайте респираторы и перчатки. Любую занозу - моментально выдергивать и обрабатывать место, куда она засела, антисептиком. Постоянно надо наезжать на коммунальные службы по поводу неубранных территорий и мусорных контейнеров, потому что все это - аллергенная и грибная пыль, влетающая к вам в окна весной. А обои, заросшие аспергиллами и пенициллами – источник постоянной аллергии у вас и у детей. К сожалению, многие пренебрегают элементарными правилами - поэтому, например, у водителей мусоровозов, забывающих про марлевые повязки, естественное заболевание – аллергический аспергиллез легких.

Вокруг нас все время летает множество спор.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А очистители воздуха в домах не помогут?

- Если они не самого современного толка, то это, наоборот, концентраторы спор. Огромное количество случаев массовой аллергии в офисах - из-за того, что там стоят старые модели кондиционеров, которые все это накапливают и распространяют.

Как они разрушают экономику и заставляют людей переселяться

- Беда заключается в том, что грибов не просто много. Они обладают абсолютно совершенным аппаратом вторжения в наш организм. У них так называемая мицелиальная форма существования: грибы живут в виде ниток, и это позволяет им формировать любые структуры за счет переплетения и отвердения в определенных местах. Практически они умеют из этих ниток строить что угодно. И где угодно - на коже или на слизистой, в легких или в желудке… И еще у грибов есть полный набор ферментов, который позволяет им переваривать практически все, что захочется. Некоторые виды грибов выделяют лишайниковые кислоты, которые медленно, но уверенно разъедают камни и цемент, из-за этого рухнули некоторые соборы и старые графские замки во Франции. А уж как они едят древесину, и упоминать нечего: грибы – практически единственный утилизатор лигнина, основного твердого вещества древесины. И если бы не грибы, то упавшие стволы, ветви и листья погребли бы деревья до макушек примерно за 20 лет, после чего леса прекратили бы свое существование, попав в полную тень.

- Вы как-то сказали, что грибы могут вызвать катастрофы и массовые переселения народов…

- С массовым переселением случай пока, к счастью, только один. К середине XIX века картофель стал основной пищей для большинства крестьян в Европе. В Ирландии, которая тогда была очень бедной страной, население составляло 8 миллионов человек, и из них шесть питались преимущественно картофелем, а два миллиона - почти исключительно им. И вот в 1842-43 годах началось массовое поражение картофеля фитофторой - практически все дачники знают, что это такое. В 1845-м за несколько месяцев она захватила всю Ирландию. 90-95% урожая было уничтожено, и в 1846 году население Ирландии уменьшилось на миллион из-за массового голода. Еще полмиллиона, будучи крайне истощенными, умерли от всевозможных сопутствующих болезней. А начиная с 1846-го в Ирландии началась массовая эмиграция. Люди бежали в США - и сейчас там множество ирландских барменов, почтальонов, полицейских… Даже семейство Кеннеди – потомки тех голодающих ирландцев, которые были изгнаны фитофторой со своего острова.

А просто экономических катастроф не счесть. Цейлон, например, когда-то был славен вовсе не чаем, а кофе. На протяжении десятилетий Ост-Индская компания развозила по всей Европе 50 тысяч тонн в год. Но на плантации напал грибок, известный как кофейная ржавчина - и кофе был полностью уничтожен. Англичанам пришлось экстренно высаживать плантации чая, благодаря чему цейлонский чай и стал известен по всему миру! И это еще ерунда: во время Второй мировой войны в Бенгалии гриб под названием гельминтоспориум полностью уничтожил урожай риса, население умирало от голода, беженцы устремились в сторону Калькутты - и на дорогах, как потом подсчитали, было найдено более 2 миллионов людей.

- Рассказывают, что грибы могут даже управлять сознанием насекомых. Но каким образом?

- Последовательно выделяя различные биоактивные вещества. За сотни миллионов лет совместной эволюции многие паразитические грибы очень тонко приспособились к нервной системе хозяев. И в результате гриб кордицепс заставляет муравья уходить из колонии, лезть повыше на дерево и цепляться за лист, а потом прорастает в нем и распространяет вокруг свои споры…

Кстати, этот самый кордицепс китайцы считают лекарством от всех болезней. Правда, едят кордицепсы, выросшие не на муравьях, а на гусеницах. Эти грибы - настоящие охотники: если гусеница подползает примерно на 10 метров к плодовому телу кондицепса, он начинает обстреливать ее спорами, которые летят, как маленькие ракеты. Протыкают ее - и в гусенице развивается грибница. Причем она не дает насекомому погибнуть. Наоборот, заставляет усиленно питаться, отъедаться. Когда она вырастает - обычно до бОльших размеров, чем положено, - он позволяет ей окуклиться или просто приказывает закопаться поглубже в землю. И только после этого окончательно ее убивает. Пока она перезимовывает, он развивается в ней, а весной из нее, сквозь тонкий слой почвы, подрастают новые грибные плодовые тела, которые ждут следующих подползающих гусениц…

«Пьяный хлеб» и агрессивные охотники на ведьм

- Ну, и, конечно, они паразитируют на растениях. Многие знают про спорынью - это тоже гриб, растущий на колосьях. Если зараженное зерно попадает в хлеб, съевший его человек тяжело заболевает.

- Эта болезнь называется эрготизм, или антонов огонь, она свирепствовала на протяжении тысячелетий. И сейчас спорынья никуда не делась, хотя случаи заражения редки. А еще в последнее время то тут, то там начали появляться сообщения о «пьяном хлебе». Человек, съевший хлеб из пшеницы, больной фузариозом, начинает вести себя как сильно выпивший - шатается, смеется, поет… Это симптомы сильного алкогольного отравления.

- А если корова наестся зараженной пшеницы, яд перейдет в нее и я выпью ее молоко - яд перейдет ко мне?

- Да, но на любом предприятии и хлеб, и вся мясная и молочная продукция, а также птица, яйца и прочее, проходят обязательную трехступенчатую проверку на наличие микотоксинов. И если они выявляются, любая продукция такого рода подлежит тотальному уничтожению. В свое время огромное количество лекарственных травяных сборов из Индии было уничтожено, потому что в них нашли афлотоксины. Опасна скорее продукция, которую сейчас считают самой лучшей - всякие фермерские «био», «эко», органические и так далее продукты. Нет, если фермер все делает правильно, его товар тоже проходит проверку. А если неправильно, и тем более в частном порядке - на ближайший колхозный рынок зараженная еда может приехать без каких-либо проверок. И фермер будет ее расхваливать как «здоровую» и «без химии»…

Беда с микотоксинами, то есть плесневыми ядами, в том, что их никак нельзя разрушить. Как и яд бледной поганки, яды спорыньи, аспергиллов и фузариумов можно подвергать какой угодно термической обработке – им все нипочем. И что еще хуже, микотоксины будут накапливаться в том, кто их съел. Их никогда не вывести из организма.

Они не похожи на боровики и сыроежки. Но они тоже - грибы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Микотоксины – это всегда летальный исход для человека?

- Это не всегда смертельно, но всегда опасно. Например, взять афлатоксины: их смертельная доза – 40 микрограмм для человека. Если они поступают в организм малыми порциями, с недоброкачественными продуктами, то здесь могут быть самые разные сценарии. Один из самых частых – через какое-то время рак печени. А в ближайшей перспективе – повышенная раздражительность, утомляемость, человек перестает высыпаться, появляются легкие аллергические проявления, типа рези в глазах… Чуть большие дозы - и повышается агрессивность, раздражительность. Когда это происходит внутри одной деревни, где все едят зараженный хлеб, вполне возможны драки стенка на стенку. Более того: исследователи утверждают, что вспышки «охоты на ведьм» в средневековой Европе были впрямую связаны с эпидемиями грибковых заболеваний пшеницы и ржи. Как и многие крупные крестьянские волнения - например, так называемый «большой страх» во время Великой Французской революции.

Горький арахис - наверняка ядовитый

- Ну а как человеку выяснить, что в нем накопились микотоксины?

- Только в клинике, с помощью лабораторных анализов.

- А как все-таки определить их наличие в продукте?

- Вот вы, допустим, едите арахис из пакетика. Если вам попался горький на вкус орешек, это практически стопроцентная гарантия того, что там содержатся микотоксины. Значит, вы не только этот орешек выплевываете, а быстро полощете рот и выбрасываете весь пакетик. И так со всеми орехами, включая грецкие: горькие - сразу выплевываете! Любые масличные культуры – то есть, все, что содержит много масла – тыквенные, подсолнечные и прочие семечки, любые орехи, оливки, кукуруза – это излюбленный субстрат для плесеней, которые выделяют микотоксины.

- Если человек видит на сыре плесень, он обычно обрезает кусок с плесенью, а остальное спокойно ест. Да и с хлебом то же самое…

- Да-да, а если в баночке с вареньем плесень образовалась сверху, многие хозяйки сковыривают этот слой ложечкой, а с остальным пьют чай… На самом деле плесень - всего лишь видимая часть гриба. Так же, как подосиновик - просто видимая часть грибницы, это ее плод, как яблоко на яблоне, в то время как сама грибница прячется в земле. Или, в случае с плесенью на сыре - в сыре. Он, скорее всего, пронизан грибом насквозь; даже если еще не насквозь, микотоксины в нем уже есть, и надо его выбрасывать. У нас, к сожалению, совсем другая история: принесли из магазина пластиковую коробочку с клубникой, некоторые ягоды оказались наполовину в серой плесени - их не то что не выбросили, а половинки срезали, половинки себе оставили. Но все это срезание как раз приводит к тому, что дети у вас постепенно начинают чаще болеть, вы все с большим трудом встаете с утра на работу, а через несколько лет как бы на ровном месте возникают серьезные хронические заболевания… Все это, впрочем, не касается сыров типа рокфора или горгонзолы: плесень, которая содержится в них, микотоксинов не выделяет. Это особые мутантные штаммы, найденные в свое время в природе теми, кто эти сыры много веков назад впервые создал.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Драма в зоопарке

- В 1960-е годы прямо из Антарктики в Московский зоопарк доставили около 20 пингвинов. Поселили в бассейн, где они сосуществовали с разной водоплавающей живностью. Две недели все шло прекрасно, а потом птицы одна за другой умерли прямо на глазах у посетителей. Когда их извлекли и начали исследовать, то, обнаружили, что внутри не осталось почти ничего, кроме грибов. Пингвины насквозь проросли плесенью – их съел аспергилл. Они были изнутри зелеными. В архивах зоопарка есть фотографии, я их видел - жутковатое зрелище! Такая форма грибного заболевания называется глубокий микоз, когда гриб прорастает насквозь, поражает легкие, сердце, кровь, нервную систему, даже кости.

Потом поняли, что пингвины всегда существовали в Антарктике при постоянно отрицательных температурах. Грибы там, естественно, отсутствовали (холод их не убивает, но и развиваться толком не дает). У пингвинов в ходе эволюции за ненадобностью исчезли гены, которые помогают иммунной системе защищаться от залетающих плесеней и вдыхаемых спор - вообще-то эти гены есть почти у всех птиц и животных, у человека в том числе. А когда пингвины приехали в теплый климат, аспергиллы увидели замечательную дармовую еду и тут же на нее набросились… С тех пор пингвины в зоопарках всего мира содержатся в специально оборудованных камерах с низкой температурой.

И в охоте на ведьм тоже может оказаться виновата... плесень!Фото: кадр из фильма

СОВЕТ ДИЕТОЛОГА

«Спасут самые простые правила»

- Слухи об ужасах, которые творят плесневые грибки, все же преувеличены, - говорит член Национальной ассоциации диетологов врач Людмила Денисенко. - И во мне борются два человека: врач-гигиенист-эпидемиолог по первому медицинскому образованию и врач-диетолог по нынешней специальности. С одной стороны - да, грибки уже давно и прочно вошли в нашу жизнь, причиняя больший или меньший вред нашему организму, продуктам питания, окружающей среде. С другой - мы худо-бедно научились не только с ними бороться, но и сосуществовать. Случаи летальных заболеваний, вызванных грибками, все же редки. Безусловно, это не означает, что можно наплевать на грибки, но здоровый организм, особенно со здоровой кишечной микрофлорой, - вот наша надежная защита от всяких напастей. Помните о самых простых методах: о регулярном тщательном мытье рук, овощей и фруктов, о том, что нужно забыть бабушкину бережливость, когда срезали подпорченный бочок у яблока или клубники и все равно съедали. Да, плесневые грибы не убьет даже консервирование. Также нельзя без четких показаний употреблять антибиотики, чтобы к ним не привыкали болезнетворные грибки и бактерии.

Записала Анна КУКАРЦЕВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Плесень не так опасна, как нас пугают»

- Была такая околомедицинская страшилка, что, вдохнув споры плесневых грибов, можно заболеть, - говорит известный иммунолог, вице-президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России профессор Юрий Смолкин. - Нет, это не так. Для того и существует наша иммунная система, чтобы убивать вредные микроорганизмы. Так что если здоровый человек понюхает заплесневевшие консервы, вряд ли ему что-то будет. Другой вопрос - люди, страдающие аллергией на плесневые грибки. Это весьма распространенный вид аллергии. Как правило, она выявляется у 50 - 60% людей, страдающих бронхиальной астмой, хроническими бронхолегочными болезнями. У аллергиков неправильный иммунный ответ организма, он дает бурную реакцию - кашель, насморк, затруднение дыхания. Но это заслуга не только плесени - она аллерген, как и другие. Такая же реакция у астматиков бывает, скажем, на кошек.

Да, что касается сыров с плесенью, то там вводится особый вид пищевой плесени, который для человека совершенно не вреден. Хотя людям, страдающим аллергией на различные виды грибов, сыры с плесенью есть нельзя. Кстати, если вы не понимаете, почему чихаете и кашляете ранней весной (еще до сезона цветения), врач-аллерголог может заподозрить аллергию на грибки. Особенно если состояние быстро и явно ухудшается в весеннем парке, лесу, сырых и влажных помещениях, при употреблении в пищу продуктов, содержащих аллергены грибов, работах в саду (например, при уборке прелых листьев) и т. д. Чтобы точно узнать, есть ли у вас аллергия на грибки, нужно обратиться к аллергологу и пройти тесты.