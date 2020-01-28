Больше всего трудятся жители Калининграда, а меньше всего на Алтае
Росстат посчитал среднюю продолжительность рабочей недели в регионах России. Оказалось, что она далеко не одинаковая и россияне трудятся разное количество часов.
Больше всего работают в калининградской области, а меньше всего на Алтае.
Больше всего работают:
Калининградская область – 39,2 часа в неделю,
Еврейская автономная область - 39,1 час в нед.,
Рязанская область – 39 часов,
Воронежская область – 39 часов в неделю.
Меньше всего работают:
Республика Алтай – 33 часа в неделю,
Ненецкий автономный округ -33,1 часов в неделю,
Мурманская область - 33,6 часов в неделю.
В целом по стране в среднем трудятся 37,1 часа в неделю, пишет NEWS.ru.
Ранее в России обсуждалась перспектива введения четырехдневной рабочей недели. Тем не менее, эксперты скептически относятся к инициативе. Скорее, трудиться придется больше, рабочее время могут увеличить из-за низкой производительности и демографической ямы.
ИСТОЧНИК KP.RU