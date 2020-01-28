Больше всего трудятся жители Калининграда, а меньше всего на Алтае

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:28:01+03:00

Росстат назвал регионы, где трудятся меньше всего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Росстат посчитал среднюю продолжительность рабочей недели в регионах России. Оказалось, что она далеко не одинаковая и россияне трудятся разное количество часов.

Больше всего работают в калининградской области, а меньше всего на Алтае.

Больше всего работают:

Калининградская область – 39,2 часа в неделю,

Еврейская автономная область - 39,1 час в нед.,

Рязанская область – 39 часов,

Воронежская область – 39 часов в неделю.

Меньше всего работают:

Республика Алтай – 33 часа в неделю,

Ненецкий автономный округ -33,1 часов в неделю,

Мурманская область - 33,6 часов в неделю.

В целом по стране в среднем трудятся 37,1 часа в неделю, пишет NEWS.ru.

Ранее в России обсуждалась перспектива введения четырехдневной рабочей недели. Тем не менее, эксперты скептически относятся к инициативе. Скорее, трудиться придется больше, рабочее время могут увеличить из-за низкой производительности и демографической ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU