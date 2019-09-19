2019-09-19T14:08:02+03:00
Экономика

Эксперты: Четырехдневная рабочая неделя нам не грозит. Скорее, трудиться придется больше

Рабочее время могут увеличить из-за низкой производительности и демографической ямы
Влад СМЕРТИН
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Несмотря на доводы экспертов, разговоры о четырехдневке продолжаютсяНесмотря на доводы экспертов, разговоры о четырехдневке продолжаютсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не утихают разговоры о переходе страны на четырехдневную рабочую неделю. Чиновники уже даже выбирают, сотрудники каких предприятий первыми испробуют на себе все прелести третьего выходного.

Но эксперты говорят, что более реалистичный сценарий — это увеличение рабочего дня.

- В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России, скорее, стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени, - огорошили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. - Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат возможен лишь в отдаленном будущем.

Да и в эту пору прекрасную должно сойтись несколько условий, чтобы россияне могли позволить себе лишний выходной. В первую очередь — повышение производительности труда и стабилизация численности рабочей силы. Сейчас же послевоенное поколение бэби-бумеров, рожденное в 1944-1953 годах, выходит на пенсию. На их место приходят малочисленные дети перестройки и 90-х. Мигранты перестали закрывать эту разницу, да к тому же большинство из них заняты на самых примитивных работах.

Еще одна не самая приятная новость от экспертов РАНХиГС: мы работаем не так уж много, как привыкли думать. Максимальная продолжительность рабочего времени, установленная законом, - 40 часов в неделю. Вполне на уровне Европы, а вот в развивающихся странах, к которым мы пока ближе по экономическим показателям, вкалывают, как правило, больше. Там и 48 часов в неделю обычное дело. Оплачиваемый отпуск (20 рабочих дней) у нас тоже не меньше, чем на Западе. А вот трудолюбивые японцы и китайцы привыкли обходиться 8 и 5 днями соответственно.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил ШмаковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Наконец, в России 14 праздничных дней в году. Это существенно больше, чем в большинстве развитых стран, - добавляют исследователи.

Несмотря на доводы экспертов, разговоры о четырехдневке продолжаются.

- Это случится не завтра, но и не через 10 лет. Думаю, наше поколение будет жить при 35-часовой рабочей неделе, - заявил на Форуме ружейников в Ижевске председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Именно это организация перешла от слов к делу и направила в правительство конкретное предложение добавить трудящимся еще один выходной. Теперь инициатива рассматривается на заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Больше того, чиновники даже отдельную рабочую группу для этого создали.

- Наше требование, на котором мы будем жестко стоять, - изменения не должны сказываться на уровне зарплаты. Наоборот, ее надо увеличивать, - считает Шмаков.

Эту же мысль он высказал премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, с которым встречался на прошлой неделе.

- Если и менять трудовое законодательство, то с соблюдением всех гарантий работникам, - заверил Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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