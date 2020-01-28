2020-01-28T11:42:15+03:00
Общество

МВД: В Россию ежегодно приезжают больше 16 миллионов мигрантов

Среди пожелавших получить российское гражданство больше всего оказалось украинцев и казахов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Число мигрантов остается неизменным, но растет число желающих получить российское гражданствоЧисло мигрантов остается неизменным, но растет число желающих получить российское гражданствоФото: Евгения ГУСЕВА
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Число въезжающих в Россию мигрантов на протяжении последних лет остается стабильным. Об этом рассказала газете «Известия» руководитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ, генерал-майор полиции Валентина Казакова. Ежегодно в страну въезжают 16,5-17 миллионов человек. Из них только 10 миллионов ежедневно находятся в стране, а не приехали в рамках частного визита или как туристы.

- В основном это граждане СНГ - примерно 70%. Также прибывают к нам и европейцы, и граждане других государств, - рассказала Казакова.

В МВД отметили тенденцию - увеличивается число желающих стать гражданами России. В 2018 году таких было 270 тысяч человек, а в 2019 году - уже 500 тысяч, из которых 300 тысяч - заявления от украинцев. Также часто хотят получить российское гражданство прибывшие из Казахстана, Таджикистана и Молдовы люди.

- 500 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приобрели гражданство РФ, конечно, увеличили наше население на полмиллиона человек,- сообщила представитель МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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