Экс-король Бельгии признал свою внебрачную дочь по результатам ДНК-теста

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:27:55+03:00

Монарх судился с художницей Дельфиной Боэль почти семь лет

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Бывший король Бельгии Альберт II вынужден был признать свою внебрачную дочь, художницу Дельфину Боэль, поскольку результаты ДНК-текста доказали их родство.

Юридическая тяжба, длившаяся с 2013 года, наконец-то будет прекращена. Боэль официально стала четвёртым ребёнком монарха. Однако признавать свое "социальное" отцовство Альберт II не собирается.

"Король Альберт хотел бы отметить, что с момента рождения мадам Дельфины Боэль он не вмешивался ни в какие семейные, социальные или образовательные аспекты ее жизни, и что он всегда уважал связь, существовавшую между мадам Дельфиной Боэль и ее законным отцом", - цитирует RTBF заявление адвокатов.

Внебрачная дочь короля в зале судаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь художница может рассчитывать на часть наследства бывшего короля, но ее представитель заверил, что такой цели нет. Дельфина всего лишь хотела получить признание, чтобы чувствовать себя равной по отношению к другим его детям. Что касается денег, то состояние законного отца женщины Жака Боэля намного больше накоплений монарха.

По словам адвоката бельгийки, она с облегчением и большой болью отреагировала на завершение процесса, поскольку всегда скучала по Альберту II, но распространенное его представителями заявление абсолютно "ледяное и демонстрирует никакой привязанности" со стороны экс-короля.

Сайт kp.ru писал, что Дельфина Боэль узнала о своем происхождении в возрасте 18 лет. Ее мать, Баронесса Сибилл де Селис Лонгшам на протяжении 16 лет была любовницей монарха, который не стал признавать девочку своей дочерью. После того, как Алберт II отрекся от престола в пользу сына и лишился иммунитета, бельгийский суд разрешил его внебрачному ребенку добиваться установления отцовства.

К слову, изначально девушка пыталась разрешить ситуацию мирно. Она позвонила монарху и все объяснила, но он сказал категоричное: "Вы не моя дочь!".

ИСТОЧНИК KP.RU