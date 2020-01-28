Против духовного советника Трампа ополчились американцы за молитву против «всех сатанинских беременностей»
Сторонница американского президента не добавила Трампу очков на фоне импичмента. Пока в Конгрессе США решают, оставить ли его в должности президента, его духовный советник Паула Уайт, который всегда сопровождает главу Белого дома на митингах и прочих публичных выступлениях, оскандалилась, прочитав молитву.
В Twitter организации Right Wing Watch, которая «отслеживает и разоблачает деятельность политических организаций радикальных правых, появилась запись выступления Уайт призывает «прервать все сатанинские беременности».
После этого ей пришлось объясняться - Уайт уверяет, ее слова вырваны из контекста, и она вовсе «не молилась против плоти и крови».
- Это неискренняя попытка использовать слова вне контекста для политической выгоды, - написала она в твиттер.
Несмотря на оправдания, Паулу Уайт раскритиковали даже коллеги, не только пользователи в соцсетях, привязав ее выступление к лозунгам Трампа.
- Нет беременности сатанинской. Каждый ребенок - это дар от Бога, - написал Джеймс Мартина, иезуитский священник.
В прошлом году она также подвергалась критике, когда ее назначение совпало с выходом последней книги, где многие евангельские и ортодоксальные христиане названы еретиками. В книге она пишет также о своих отношениях с Трампом, знакомство которых началось 20 лет назад, сообщает CNN.
ИСТОЧНИК KP.RU