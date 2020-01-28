Против духовного советника Трампа ополчились американцы за молитву против «всех сатанинских беременностей»

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:05:57+03:00

Духовный советник Трампа в отличие от советников других американских президентов, участвует в политических митингах и дебатах Фото: REUTERS

Паула Уайт считает, что слова из ее молитвы вырвали из контекста демократы «ради политической выгоды»

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Сторонница американского президента не добавила Трампу очков на фоне импичмента. Пока в Конгрессе США решают, оставить ли его в должности президента, его духовный советник Паула Уайт, который всегда сопровождает главу Белого дома на митингах и прочих публичных выступлениях, оскандалилась, прочитав молитву.

В Twitter организации Right Wing Watch, которая «отслеживает и разоблачает деятельность политических организаций радикальных правых, появилась запись выступления Уайт призывает «прервать все сатанинские беременности».

После этого ей пришлось объясняться - Уайт уверяет, ее слова вырваны из контекста, и она вовсе «не молилась против плоти и крови».

- Это неискренняя попытка использовать слова вне контекста для политической выгоды, - написала она в твиттер.

Несмотря на оправдания, Паулу Уайт раскритиковали даже коллеги, не только пользователи в соцсетях, привязав ее выступление к лозунгам Трампа.

- Нет беременности сатанинской. Каждый ребенок - это дар от Бога, - написал Джеймс Мартина, иезуитский священник.

В прошлом году она также подвергалась критике, когда ее назначение совпало с выходом последней книги, где многие евангельские и ортодоксальные христиане названы еретиками. В книге она пишет также о своих отношениях с Трампом, знакомство которых началось 20 лет назад, сообщает CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU