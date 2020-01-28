Возрождение аграрной нации. Немецкие СМИ заговорили о подъеме сельского хозяйства России

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:53:27+03:00

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Российские фермеры и производители представили свою продукцию на Международной зеленой неделе в Берлине под слоганом "Возрождение аграрной нации". Немецкие журналисты изучили ситуацию в нашей страны и констатировали очевидный подъем в сельском хозяйстве в последние годы.

В статье издания Der Tagesspiegel говорится о том, что после распада Советского Союза Россия во многом зависела от импорта продовольствия, но, благодаря поддержке правительства и ограничениям на ввоз товаров из-за рубежа, смогли наверстать упущенное.

Согласно данным Линды Гетц из немецкого Института имени Лейбница, сейчас наша страна в состоянии сама снабжать себя свининой, и ее импорт практически прекратился. Ситуация с производством мяса птицы также обстоит неплохо. Выращивание масличных культур развивается, а пшеницы Россия продает больше, чем другие страны мира.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU