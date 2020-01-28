Украинский "Южмаш" заказал в России алюминий для американских ракет

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:41:46+03:00

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Украинский "Южный машиностроительный завод имени Макарова" заключил договор с российским "Промышленным обеспечением "Альфа-Металл".

Согласно опубликованному на портале закупок документу, соглашение было подписано 15 января. Российская сторона обязалась поставить на Украину алюминиевый прокат общим весом около 88,7 тонны.

Сумма сделки составляет 42,9 миллиона гривен или 110 миллионов рублей. Производство будет осуществляться на заводе в подмосковной Электростали. Срок выполнения - до конца 2020 года, передает "Украина.ру".

Примечательно, что с 2017 года это уже четвертая сделка на поставку алюминия между "Южмашем" и "Альфа-Металл". В последний раз материал понадобился Украине для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которую разрабатывает американская компания Northrop Grumman Innovation System.

Тем временем, российский корабль "Орел" в 2029 году должен совершить пилотируемый облет Луны. Сайт kp.ru писал о планах Роскосмоса на ближайшие десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU