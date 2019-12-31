Новый рывок России в космос: нас ждут Луна, Венера и Марс

Пуски ракет

В начале года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил о том, что на 2019 год запланировано 45 пусков ракет. Итог?

Как мне рассказали в пресс-службе госкорпорации, на сегодня состоялось 24 запуска ракет, как пишут в документах, «космического назначения» (то есть выводящих на орбиты спутники, научные аппараты или космические корабли). До конца года планируется еще один.

Однако, в статистике считают и боевые пуски, ракеты для которых изготавливают предприятия «Роскосмоса». Пока здесь итоги не подведены.

Космическая наука

Важный успех российской космонавтики – вывод на орбиту российского и немецкого космических телескопов, объединенных на платформе "Спектр РГ". Впервые за полвека наши ученые получили уникальный суперсовременный аппарат для исследования Вселенной. И он уже начал передавать на Землю подробную карту звездного неба.

Продолжается подготовка ко второму этапу масштабного российско-европейского проекта изучения Марса – «ЭкзоМарс». Этот этап включает проведение исследований Марса как с орбиты Красной планеты, так и с борта европейского марсохода и российской посадочной платформы.

Основные задачи посадочной платформой:

- мониторинг климата на марсианской поверхности;

- исследование состава атмосферы планеты;

- мониторинг радиационной обстановки;

- исследование взаимодействия атмосферы и поверхности;

- изучение распространенности воды в приповерхностном слое.

Задачи марсохода:

- геологические исследования и поиск органических соединений в подповерхностном слое Марса.

По сути «ЭкзоМарс» - подготовка пилотируемой миссии на Красную планету.

Привет, Федор!

По мнению специалистов Роскосмоса, разработка робототехнических систем должна обеспечить дальнейшее развитие космонавтики. Роботы нужны не только для помощи космонавтам в работе на орбитальной станции. Они в первую очередь понадобятся при строительстве базы на Луне и в других миссиях, в том числе на Красной планете.

Почему упор делается на развитие антропоморфных роботов? Во-первых, они универсальны и могут стать как ассистентами космонавтов, так и заменить их во время работы в открытом космосе. А космонавт, надев специальный костюм, сможет выполнять нудные операции дистанционно. Во-вторых, такой робот – некая психологическая поддержка космонавтов в длительном космическом полете. И это не менее важная задача.

Робот Федор и космонавт Алексей Овчинин на борту МКС

В этом году Международной космической станции был проведен эксперимент «Испытатель» с участием антропоморфной робототехнической системой Skybot F-850 более известной как робот Федор. Продолжительность экспериментов на орбите составила больше 60 часов. Для чего проводились эксперименты?

- исследованы возможности доставки и размещения робота в пространстве космической станции,

- уточнены алгоритмы управления роботом в невесомости и получена информации об уровнях нагрузках на экипаж;

- проведены испытания стойкости робота к внешним воздействиям на всех стадиях полёта и возвращения на Землю;

- исследовано влияние космического пространства на процессы управления роботом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730286" frameborder="0"></iframe> Робот Федор пожужжал на МКС дрелью и засобирался домой.

Выводы: для полноценной работы на орбите робота-космонавта нужно еще серьезно совершенствовать. Но, по крайней мере теперь понятно в каком направлении. Развивать антропоморфные роботы планируется в международной кооперации.

Предупреждение об опасности

Введена в эксплуатацию вторая очередь российской Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Она обеспечивает безопасное управление и функционирование группировки наших космических аппаратов. Начаты работы по созданию третьей очереди АСПОС ОКП.

Новые ракеты

С 2018 года ведутся работы по созданию космического ракетного комплекса среднего класса «Союз-5» (он же - «Иртыш»).

Финансирование модернизации стартового комплекса на базе существующего космического ракетного комплекса «Зенит-М» под «Союз-5» взял на себя Казахстан.

Российско-казахстанский проект «Байтерек» предполагает совместное использование космического ракетного комплекса с РН «Союз-5». И для осуществления пусков в интересах космических программ России и Казахстана, и для оказания коммерческих услуг по запуску космических аппаратов.

Эскизный проект комплекса ракеты-носителя «Союз-5» выпущен. В целом проектирование будет завершено в 2020 году. Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Байконур запланирован на 2023 год.

Важно, что доработанная первая ступень «Союза-5» станет боковым блоком ракеты-носителя сверхтяжелого класса. После того, как «Союз-5» станет летать, начнется отработка сверхтяжелого носителя. Его летные испытания запланированы на 2028 год.

Лунная программа

Ракета-носитель сверхтяжелого класса должна будет доставить пилотируемый транспортный корабль и лунный взлетно-посадочный комплекс на окололунную орбиту, а затем и на поверхностью спутника.

Планы:

- 2028 год − облет космонавтов вокруг Луны и возвращения на Землю.

- 2029 год – взлетно-посадочного комплекса и космического корабля на окололунной орбите.

- 2030 год – высадка космонавтов на Луну.

- После 2030 года планируется развернуть российскую посещаемую лунную базу.

Параллельно в международной кооперации предполагается вести работы по подготовке пилотируемого полета на Марс . Для такой экспедиции планируется использовать российские двигатели нового типа, новые отечественные материалы и технологии. То есть лунный и – как его продолжение – марсианский проекты должны дать толчок развитию современных технологий и материалов, которые можно использовать и в других отраслях страны. А еще, естественно, для развития науки, в том числе фундаментальной.

Роскосмос - NASA

Несмотря на санкции, сотрудничество Роскосмоса и NASA продолжается и по программе МКС, и по разным научным программам. Продолжаются поставки в США российских ракетных двигателей.

На сегодня партнеры договорились об эксплуатации МКС до 2024 года. В 2020 году весной и осенью американские астронавты будут по-прежнему доставляться на станцию российскими космическими кораблями.

Кроме того, американцы предложили возобновить переговоры по их участию в проекте «Венера-Д». Эта российская автоматическая межпланетная станция для изучения Венеры, планируется к запуску после 2024 года). В новом году продолжится обсуждение перспективы двустороннего сотрудничества по освоению Луны и других объектов в Солнечной системе.

В начале 2020 года планируется возобновить переговоры об участии России в международном проекте по созданию окололунной посещаемой платформы Gateway. Это должна быть посещаемая пилотируемая станция для поддержки автоматических и пилотируемых миссий на поверхность Луны и в более отдаленные области космического пространства.