Роструд: работники могут отказываться от командировок, учитывая эпидемию коронавируса в Китае

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:35:52+03:00

Отказаться от командировки может любой работник, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре Фото: REUTERS

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В Роструде напомнили о праве работников на отказ от служебных поездок из-за угрозы распространения коронавируса. Также в ведомстве призвали работодателей учитывать при планировании командировок эпидемиологическую обстановку в Китае, сказано в сообщении Роструда на официальном сайте.

В своём обращении ведомство подчеркнули обязанность работодателя обеспечения безопасных условий труда для работников

- Отказаться от командировки может любой работник, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре. К примеру, запрещается требовать от работника работы, не обусловленной трудовым договором, - напоминает пресс-служба Роструда.

Работниками, которые могут отказаться от командировки по закону, являются матери детей младше трёх лет, одинокие родители детей младше пяти лет, а также работники, под чьей опекой находятся дети-инвалиды или другой больной член семьи. Беременных и несовершеннолетних отправлять в командировку вообще нельзя, если они не спортсмены и творческие работники.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Его жертвами в Китае стали более 100 человек, а заражены уже больше 4,5 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU