2020-01-28T07:37:31+03:00
В мире

Новый коронавирус унес жизни 106 человек в Китае

За сутки медики КНР зафиксировали 1,7 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом
Мария ИГНАТЬЕВА
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Новый коронавирус унес жизни 106 человек в КитаеНовый коронавирус унес жизни 106 человек в КитаеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае из-за нового коронавируса погибли уже 106 человек. По последним данным, число заболевших достигло 4 тысяч 515 человек.

В Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР сообщили, что за сутки медики подтвердили 1,7 тысяч новых случаев заболевания. Летальных исходов было 26. Из них 24 в провинции Хубэй, один – в Пекине, один – в провинции Хайнань.

В провинции Хубэй, с которой начал распространяться новый коронавирус, находится 140 россиян. Посольство РФ в Пекине в настоящее время обсуждает с китайской стороной организацию вывоза граждан в Россию. В столице КНР пока предпочитают не менять прежний режим пребывания иностранцев в провинции.

Как писал ранее сайт kp.ru в России госпитализировали больше 100 человек с подозрением на новый коронавирус. к счастью, ни у одного диагноз не подтвердился. А вот на Украине официально подтвердили первый случай заболевания "китайской пневмонией". Также накануне стало известно, что один заболевший зарегистрирован в ФРГ. Китайские врачи тестируют около 30 лекарств. Новый коронавирус начали лечить препаратами против ВИЧ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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