2020-01-28T18:17:07+03:00
Общество

ФАС проверит рекламу «Арбидола» о борьбе с коронавирусом

Ведомство готовит запрос к производителю препарата [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
ФАС проверит рекламу «Арбидола» о борьбе с коронавирусомФАС проверит рекламу «Арбидола» о борьбе с коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламу «Арбидола», в которой говорится, что лекарство эффективно в борьбе с коронавирусами.

«В ФАС России поступила жалоба на рекламу препарата «Арбидол» от гражданина», — передает РИА Новости слова руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной.

Она уточнила, что в инструкции препарата указывается, что он может применяться и в борьбе с коронавирусами, «однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки».

Никитина сообщила, что ведомство готовит запрос к производителю препарата.

Жертвами коронавируса стали более 100 человек. Число зараженных превысило 4,5 тысячи. Лекарства от нового типа вируса пока нет. Китайские власти предупреждают об ускорении распространения вируса, а также о возможности мутации.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Поддержка должна быть эффективной»: Володин обсудил вопросы конкурентоспособности российского кино
В СК Армении назвали причину смерти экс-директора службы нацбезопасности
ФАС проверит рекламу «Арбидола» о борьбе с коронавирусом
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме
Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам
ЕС назвал имена россиян, добавленных в "черный список"
Экс-министр Украины отметила противоречие слов Зеленского Нюрнбергскому процессу
Минтруд предложил установить новый прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Ученые рассказали, что летучие мыши в России не могут переносить коронавирус 2019-nCoV
Нетаньяху собирается рассказать Путину о «сделке века» Трампа
Украинский премьер Гончарук объявил о планах на пятилетку для вступления в ЕС
ФАС ожидает объяснений мобильных операторов по поводу повышения цен
Признал вину: мэр Уханя намерен подать в отставку
В Госдуме ответили на обвинения в «переписывании» Россией истории
Ростуризм: организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Похороны Всеволода Чаплина пройдут 29 января
Помпео считает, что Россия препятствует перемирию в Сирии
Китайцы требуют извинений от датской газеты за карикатуру про коронавирус
Роструд: работники могут отказываться от командировок, учитывая эпидемию коронавируса в Китае
Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»
Пик распространения коронавируса наступит через 10 дней
Российская армия начала получать браслеты для отслеживания караульных
Историк прокомментировал обвинения в развязывании второй мировой войны СССР
Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму
Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление
NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир