ФАС проверит рекламу «Арбидола» о борьбе с коронавирусом

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:17:07+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламу «Арбидола», в которой говорится, что лекарство эффективно в борьбе с коронавирусами.

«В ФАС России поступила жалоба на рекламу препарата «Арбидол» от гражданина», — передает РИА Новости слова руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной.

Она уточнила, что в инструкции препарата указывается, что он может применяться и в борьбе с коронавирусами, «однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки».

Никитина сообщила, что ведомство готовит запрос к производителю препарата.

Жертвами коронавируса стали более 100 человек. Число зараженных превысило 4,5 тысячи. Лекарства от нового типа вируса пока нет. Китайские власти предупреждают об ускорении распространения вируса, а также о возможности мутации.

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ИСТОЧНИК KP.RU