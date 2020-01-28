ФАС проверит рекламу «Арбидола» о борьбе с коронавирусом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламу «Арбидола», в которой говорится, что лекарство эффективно в борьбе с коронавирусами.
«В ФАС России поступила жалоба на рекламу препарата «Арбидол» от гражданина», — передает РИА Новости слова руководителя управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной.
Она уточнила, что в инструкции препарата указывается, что он может применяться и в борьбе с коронавирусами, «однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки».
Никитина сообщила, что ведомство готовит запрос к производителю препарата.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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