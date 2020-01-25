Власти Китая предупредили об ускорении распространения коронавируса
В Китае ускоряются темпы распространения нового коронавируса. Об этом предупредил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Мы столкнулись со сложной ситуацией, поскольку распространение нового коронавируса ускоряется», - сказал китайский лидер.
Он призвал ЦК Компартии Китая активно участвовать в решении проблемы распространения опасного заболевания.
«Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание - это наша обязанность», - заявил председатель КНР.
Напомним, ранее китайские власти предупредили о возможности мутации нового вируса, который может начать распространяться не только воздушно-капельным путём. Из-за эпидемии в Китае минимум 10 городов объявили закрытыми. Первые и самые серьезные ограничения ввели в Ухане, с которого и началось распространение инфекции. 25 провинций и городов Китая объявили высший уровень реагирования
Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день жертвами коронавируса в Китае стали более 40 человек. Заболели новой «китайской пневмонией» 1287 человек
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ИСТОЧНИК KP.RU
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