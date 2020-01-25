Власти Китая предупредили об ускорении распространения коронавируса

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:26:53+03:00

Си Цзиньпин призвал ЦК Компартии Китая активно участвовать в борьбе с опасным заболеванием

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В Китае ускоряются темпы распространения нового коронавируса. Об этом предупредил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы столкнулись со сложной ситуацией, поскольку распространение нового коронавируса ускоряется», - сказал китайский лидер.

Он призвал ЦК Компартии Китая активно участвовать в решении проблемы распространения опасного заболевания.

«Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание - это наша обязанность», - заявил председатель КНР.

Напомним, ранее китайские власти предупредили о возможности мутации нового вируса, который может начать распространяться не только воздушно-капельным путём. Из-за эпидемии в Китае минимум 10 городов объявили закрытыми. Первые и самые серьезные ограничения ввели в Ухане, с которого и началось распространение инфекции. 25 провинций и городов Китая объявили высший уровень реагирования

Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день жертвами коронавируса в Китае стали более 40 человек. Заболели новой «китайской пневмонией» 1287 человек

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU