2020-01-22T17:33:24+03:00
Общество

В Китае сообщили о возможных мутациях нового типа коронавируса

Власти КНР призвали граждан не ездить в Ухань [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Китае сообщили о возможных мутациях нового типа коронавирусаВ Китае сообщили о возможных мутациях нового типа коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новый тип коронавируса может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путём. Такое заявление сделал заместитель главы Госкомитета Китая по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь.

«В последнее время число подтверждённых случаев заражения значительно увеличилось, и это, несомненно, связано с тем, что мы всё больше и больше узнаём об этом вирусе», - сообщил он.

Ли Бинь призвал граждан не ездить в Ухань, центр распространения заболевания, а жителям этого города не покидать его пределы.

Напомним, новый тип коронавируса стал распространяться в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящий момент вирусом заражены 440 человек, девять уже скончались. Как сообщал сайт kp.ru, в Китае сейчас проводят масштабную дезинсекцию, а прибывших из Уханя пассажиров проверяют с помощью тепловых сканеров.

В Китае проводят дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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