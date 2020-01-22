В Китае сообщили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Новый тип коронавируса может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путём. Такое заявление сделал заместитель главы Госкомитета Китая по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь.
«В последнее время число подтверждённых случаев заражения значительно увеличилось, и это, несомненно, связано с тем, что мы всё больше и больше узнаём об этом вирусе», - сообщил он.
Ли Бинь призвал граждан не ездить в Ухань, центр распространения заболевания, а жителям этого города не покидать его пределы.
Напомним, новый тип коронавируса стал распространяться в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящий момент вирусом заражены 440 человек, девять уже скончались. Как сообщал сайт kp.ru, в Китае сейчас проводят масштабную дезинсекцию, а прибывших из Уханя пассажиров проверяют с помощью тепловых сканеров.
В Китае проводят дезинфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU