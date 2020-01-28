«Очередной раунд агонии»: В Госдуме прокомментировали новые санкции ЕС

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:24:27+03:00

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал очередным раундом агонии расширение черного списка Евросоюза за причастность к выборам в Крыму

«Подобная политика никоим образом не может повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны Евросоюза», - передает RT слова депутата.

В свою очередь председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк с иронией воспринял сообщение о включении в санкционный список Евросоюза. Он заявил, что «искренне рад оказаться в компании достойных людей, которые в силу своих возможностей способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя, наши законные права и свободы»

Как сообщил kp.ru, в так называемый черный список Евросоюз добавили семерых крымских чиновников и депутатов из-за выборов, прошедших в Крыму в прошлом году. В ЕС все прошедшие на полуострове голосования считают нелегитимными.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. В сентябре прошлого года состоялся единый день голосования в России. В Крыму выбирали членов Госсовета республики, в Севастополе - членов Заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU