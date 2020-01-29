2020-01-29T08:33:09+03:00
Экономика

Каждый пятый заемщик тратит на погашение кредита 80 процентов дохода

Такие данные отражены в обзоре ЦБ
Елена АКИМОВА
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Каждый пятый россиянин тратит на погашение кредитов 80 процентов своего доходаКаждый пятый россиянин тратит на погашение кредитов 80 процентов своего доходаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Более половины кредитов, которые выдаются сегодня, оказываются в руках заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В итоге каждый пятый тратит на погашение займа 80 процентов своего дохода, а иногда и больше.

Такие данные приводит ЦБ в обзоре развития банковского сектора в 2019 году. Если ситуация не будет меняться, то регулятор может принять меры прямого ограничения наиболее рискованных кредитов. При этом с октября 2019 года действует дополнительное резервирование по кредитам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) свыше 50%.

Но на ноябрь доля тех, кто отдавал банкам 50-60 процентов своего дохода составляла 13%. От 60 до 70 процентов дохода уходит на погашение кредитов у 11% заемщиков, а более 80% тратят 22%.

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов отметил, что число россиян, которые вынуждены платить сразу по нескольким кредитам постоянно растет и это вызывает определенную обеспокоенность, пишет газета "Известия".

Ранее ЦБ сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиян. Банк России отмечает «тревожные тенденции» по увеличению доли кредитов с высоким ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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