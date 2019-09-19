2019-09-19T15:04:16+03:00
Экономика

ЦБ сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиян

Банк России отмечает «тревожные тенденции» по увеличению доли кредитов с высоким ПДН
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЦБ сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиянЦБ сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиянФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Банк России наблюдает быстрый рост долговой нагрузки россиян и увеличение количества кредитов с высоким показателем такой нагрузки. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

«Мы видим, что достаточно быстро растёт долговая нагрузка, прежде всего по необеспеченным кредитам», - сказала она на форуме «Стратегия розничного бизнеса — 2020».

Данилова отметила, что предыдущие два года долговая нагрузка россиян была стабильной за счёт снижения ставки по кредитам. По её словам, быстрый рост долговой нагрузки связан с увеличением задолженности и «тревожными тенденциями» по увеличению доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки.

«Отчасти это может быть связано с тем, что банки постепенно приближают свой расчет показателя долговой нагрузки к нашей методике. Возможно, сейчас, когда мы будем получать информацию уже по нашим указаниям, - после 1 октября, возможно - мы увидим технический рост дальнейшего этого показателя», - добавила она.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, общий объем задолженности россиян составил 17 триллионов рублей. Показатель растет на 20 - 25% в год. Однако сейчас темпы стали снижаться. Во многом это вызвано высокими ставками и ограничением ЦБ для слишком закредитованных граждан, которое вступит в силу с 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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