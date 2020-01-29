В России создадут систему контроля за ветхим жильем

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:24:31+03:00

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В России появится система технического учета домов, которые относятся к категории ветхого жилья. Новая система контроля позволит оперативно отслеживать состояние жилого фонда и контролировать эффективность капремонта.

Вся информация о реальном состоянии объекта будет аккумулироваться в одном месте. Сейчас оценить реальную ситуацию сложно, после упразднения обязательной системы Бюро технической инвентаризации (БТИ), информация о состоянии домов в большинстве регионов оказалась утеряна.

В результате у недвижимости остался только кадастровый паспорт, который можно сравнить с паспортом человека — в нем лишь самая необходимая информация, уточнила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По сути, появится контроль за ветхими домами — это необходимо, чтобы они не становились аварийными. Проработкой поправок в Жилищный кодекс займется Минстрой.

- Рынку действительно нужна подобная системе, ее ждут,- комментирует «Известиям» исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова.

Ранее Минстрой предложил признать «ветхое жилье». Сейчас жители таких домов оказываются в подвешенном состоянии. Им не дают новые квартиры для переселения и не помогают с капремонтом.

ИСТОЧНИК KP.RU