Минстрой предлагает признать «ветхое жилье»

25 Окт. 16:33 2018-10-25T16:33:37+03:00

Сейчас жители таких домов оказываются в подвешенном состоянии. Им не дают новые квартиры для переселения и не помогают с капремонтом

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Минстрой планирует ввести новое понятие в жилищном фонде – это «ветхое жилье». Люди, которые там живут, сейчас оказались в подвешенном состоянии. Им не предлагают квартиры для переселения, как жильцам аварийного фонда и проводят капремонт, так как средств всегда не хватает.

Ветхими сегодня можно считать все панельные хрущевки, отмечает замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Специально для этого будут разработаны критерии определения состояния ветхих домов. Основной характеристикой такого жилья станет «ограниченно работоспособное техническое состояние строительной конструкции или здания в целом».

Регионы будут обязаны вести реестр таких зданий. Если жилье будет признано ветхим, то на него будут распространяться не те виды работ по капремонту, которые прописаны в Жилищном кодексе, а отдельные мероприятия, сообщает газета «Известия».

То есть, если ветхими признаны несущих конструкций или часть инфраструктуры, то ремонтировать будут именно эти элементы.