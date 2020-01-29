Эксперт прогнозирует более "изощренные" нападения на армию США
По словам Дэниэля Дэвиса, на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани растет движение антиамериканских группировок
Изменить размер текста:
Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани растет движение нескольких антиамериканских группировок, которые грозят ответной атакой против американских военных.
По словам эксперта, нападения на армию США станут "более регулярными и изощренными".
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU