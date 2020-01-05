На похороны генерала Сулеймани пришло три миллиона человек, а Иран готов возобновить разработку ядерной бомбы

В Иране прошли похороны генерала Касема Сулеймани, убитого прицельным ударом американских ракет в багдадском аэропорту в ночь на 3 января. 62-летний военный возглавлял бригаду «Аль-Кудс» — элитный экспедиционный корпус иранского спецназа, занимавшийся операциями по всему Ближнему Востоку. Одним из достижений Сулеймани была борьба с террористами в Сирии и создание «шиитской оси» — единого фронта от Ливана до Ирака; считается, что к недавним антиамериканским выступлениям в последней стране с попыткой штурма посольства США также приложил руку именно он.

В народе Сулеймани был крайне популярен — на его похороны (и траурные мероприятия в других городах Исламской Республики) собралось порядка трёх миллионов человек. Между тем правительство страны готовит жёсткие меры в ответ на американскую «операцию-ликвидацию». Тегеран прорабатывает возможность снятия ограничений на собственную ядерную программу (что было одним из условий так называемой «Ядерной сделки-2015» между Ираном и Западом, предполагавшей частичное снятие санкций в обмен на прекращение разработок «немирного атома).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753290" frameborder="0"></iframe> Десятки тысяч человек пришли проститься с Сулеймани.

«Каких-либо ограничений в работе с иранской ядерной программой не осталось», — сообщает теперь правительство Исламской Республики.

Впрочем, обогащение урана — дело не мгновенное. А прямо сейчас Иран обратился в Совет Безопасности ООН с предложением созвать внеочередное заседание и принять иные меры реагирования на «государственный терроризм США».

В Иране прошли похороны генерала Касема СулейманиФото: REUTERS

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп заявил: «Убийство Сулеймани — это способ предостеречь Иран, а не начало войны». Но на всякий случай запланировал «список из 52 иранских объектов для нанесения ударов». (Вероятно, число 52 связано с количеством заложников из числа персонала американского посольства, захваченных в ходе Исламской революции в Иране-1979.)

Внимание СМИ также привлекли воспоминания Хасана Насраллы — лидера шиитского движения «Хезболла» (оно действует в Ливане с 1980-х годов и имеет тесные связи с Ираном). 1 января 2020 года Сулеймани прилетал в Бейрут, чтобы повидаться с Насраллой, и оттуда ночью 2 января сразу улетел в свой последний рейс в Багдад:

Одним из достижений Сулеймани была борьба с террористами в СирииФото: REUTERS

— Я ему говорил: «Будь осторожен. К тебе приковано огромное внимание американских медиа, на передовицах выходят твои фото с подписью «Незаменимый генерал»… Всё это может быть подготовкой почвы для твоего устранения. А он ответил: «Надеюсь на это. Молись за меня», — вспоминает Насралла.

На фоне очередного обострения в Персидском заливе цена на нефть поднялась с 65,5 до 68,6 долларов за баррель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

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Убийство генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани подводит мир на порог нового военного конфликта. Ведь ликвидировали его ракетным ударом в аэропорту Багдада по личному приказу Дональда Трампа, грубо поправ международное право.Дерзкие действия Вашингтона уже осудили Багдад, Дамаск, Анкара. А накануне их обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также главы МИД РФ и Госдепа США Сергей Лавров и Майк Помпео. (подробности)