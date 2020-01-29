2020-01-29T12:29:02+03:00
Общество

Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать

18 процентов опрошенных признались, что итак работают на пределе возможностей
Юлия САЛЬНИКОВА
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При повышении зарплаты на 40 процентов усерднее трудиться готовы не больше 13 процентов работниковПри повышении зарплаты на 40 процентов усерднее трудиться готовы не больше 13 процентов работниковФото: Иван ВИСЛОВ
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Зависит ли производительность труда от зарплаты, и какой должен быть доход, чтобы трудиться по максимуму, спросили у россиян исследователи из Аналитического центра НАФИ. Данные исследования есть в распоряжении РБК.

Повышения зарплаты в этом году ожидают всего 29 процентов опрошенных, а подавляющее большинство, 54 процента от числа опрошенного трудящегося населения, не ждут никаких изменений. Еще 7 процентов опрошенных и вовсе боятся остаться без зарплаты и работы из-за сокращения.

18 процентов признались, что работают на максимуме своих возможностей и повышение зарплаты уже никак бы не повлияло на их производительность. Найдут в себе резервы работать еще лучше 40 процентов россиян – но при условии, что зарплата вырастет в полтора или два раза.

Если зарплата вырастет на 10-40 процентов, то только 5-13 процентов опрошенных готовы работать с большей производительностью.

Другой опрос показал, что большинство россиян любят свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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