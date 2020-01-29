2020-01-29T12:44:40+03:00
Общество

Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube

Самыми популярными в 2019 году стали кадры ареста Джулиана Ассанжа
Елена АКИМОВА
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Телеканал RT перешагнул отметку в 10 млрд просмотров на YouTubeТелеканал RT перешагнул отметку в 10 млрд просмотров на YouTube
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Телеканал RT перешагнул отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Показатель знаковый, это гораздо выше, чем у BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

В СМИ отмечают, что достигнуть таких высоких показателей удалось благодаря стараниям всего коллектива. Самыми популярными по итогам 2019 года стали кадры ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Мультимедийное агентство RT Ruptly были единственным в мире, кому удалось записать момент ареста у посольства Эквадора в Лондоне. Позже ролик разошелся по крупнейшим мировым СМИ: ВBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Не менее популярными оказались трансляции акций протеста во Франции. «Желтые жилеты» скандировали «Мерси, RT!», когда видели камеры российского телеканала.

Популярность российского СМИ признают во всем мире. Госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О заявил: «Сегодня на YouTube самый популярный канал — это не BFM, не CNEWS, это RT».

RT был первым российским телеканалом, который начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году. В 2013-м RT International достиг отметки в 1 млрд просмотров на YouTube.

10 млрд просмотров RT.Телеканал преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

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