Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:44:40+03:00

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Телеканал RT перешагнул отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Показатель знаковый, это гораздо выше, чем у BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

В СМИ отмечают, что достигнуть таких высоких показателей удалось благодаря стараниям всего коллектива. Самыми популярными по итогам 2019 года стали кадры ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Мультимедийное агентство RT Ruptly были единственным в мире, кому удалось записать момент ареста у посольства Эквадора в Лондоне. Позже ролик разошелся по крупнейшим мировым СМИ: ВBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Не менее популярными оказались трансляции акций протеста во Франции. «Желтые жилеты» скандировали «Мерси, RT!», когда видели камеры российского телеканала.

Популярность российского СМИ признают во всем мире. Госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О заявил: «Сегодня на YouTube самый популярный канал — это не BFM, не CNEWS, это RT».

RT был первым российским телеканалом, который начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году. В 2013-м RT International достиг отметки в 1 млрд просмотров на YouTube.

10 млрд просмотров RT.Телеканал преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU