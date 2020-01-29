2020-01-29T12:53:59+03:00
Политика

"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине

Сергей Железняк заявил, что украинские власти рискуют получить новое "неудачное" поколение
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что украинские власти развязывают информационную кампанию против исторической памяти.

Также в Киеве, по мнению Железняка, рискуют получить новое поколение из "озлобленных, пустых и алчных недоучек".

- Молодые украинцы – главная мишень преступного искажения подлинных исторических фактов, - завили в Госдуме.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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