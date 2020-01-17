Польша обвинила Россию в попытке "переврать историю"

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:31:35+03:00

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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблониский заявил, что публикация Министерством обороны России архивных документом к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов - это попытка "переврать историю".

- Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат, - заявил представитель польской стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU