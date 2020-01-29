Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
Ранее в Следственном комитете сообщили, что пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков в Москве допрашивают по делу журналиста
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет возможности и намерений вмешиваться в работу Следственного комитета по громкому делу журналиста Ивана Голунова.
Напомним, ранее в СК сообщили, что в среду, 29 января, задержали и допрашивают пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУМВД России по Москве по делу журналиста.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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