Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:24:32+03:00

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В ходе работы над поправками в Конституцию предложено ввести термин «верховный правитель». В Кремле объяснили, что это всего лишь одно из многочисленных предложений. Каждое из них тщательно проанализируют, часть отбросят, часть оставят для того, чтобы сформировать итоговый список поправок в главный документ страны.

Напомним, в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин допустил, что в 2020 году будут внесены правки в Конституцию. Изменения касаются в том числе требований, какие предъявляют к кандидатам в президенты – этот человек минимум 25 лет должен прожить в России, один и тот же человек не может возглавлять страну два срока подряд.

По подготовке поправок создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, общественники, ученые.

- В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии поступает очень много предложений, в этом и заключается цель дискуссии - собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, -приводит РИА Новости слова Пескова.

Представитель Кремля объяснил, что позиции президента по этой инициативе нет, поскольку предложение ввести термин "верховный правитель" - новое.

ИСТОЧНИК KP.RU