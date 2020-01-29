Американцы ищут связь между коронавирусом и пивом Corona

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:34:13+03:00

Интернет-пользователи из США чаще других в мире запрашивают через поисковики информацию, можно ли заразиться через пиво с похожим на вирус названием

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Пока российские ученые совместно с коллегами из Китая разрабатывают вакцину, а австралийские биологи воссоздают образец корановируса в лаборатории, американцы заняты поисками связи заболевания и пива. Самые внимательные из числа граждан США обнаружили, что если к названию пива Corona приставить слово «вирус», то получится самое страшное слово 2020 года – коронавирус.

Тогда самые вдумчивые из числа внимательных американцев решили, что это не случайно, и стали искать в Интернете информацию, как связан коронавирус с пивом.

Интернет-пользователи из США чаще других, если верить данным с сайта Google Trends (отслеживает запросы пользователей) делали запросы в сочетании слов «corona, beer, virus»("Корона", "Пиво", "Вирус").

Похожие запросы были среди пользователей из Индии, Индонезии и Австралии – кстати, Австралия на втором месте после Таиланда в списке стран, где вирус получил наибольшее распространение, выйдя за пределы Китая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756902" frameborder="0"></iframe> Китайский Новый год во время коронавируса.Китайский Новый год - самый главный праздник в Поднебесной. Но в этом году жителям КНР не до веселья. Ведь в настоящее время страна борется с новым коронавирусом, из-за которого умерли уже 56 человек

ИСТОЧНИК KP.RU