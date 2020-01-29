2020-01-29T14:34:13+03:00
В мире

Американцы ищут связь между коронавирусом и пивом Corona

Интернет-пользователи из США чаще других в мире запрашивают через поисковики информацию, можно ли заразиться через пиво с похожим на вирус названием
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Название пива испугало американцевНазвание пива испугало американцевФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Пока российские ученые совместно с коллегами из Китая разрабатывают вакцину, а австралийские биологи воссоздают образец корановируса в лаборатории, американцы заняты поисками связи заболевания и пива. Самые внимательные из числа граждан США обнаружили, что если к названию пива Corona приставить слово «вирус», то получится самое страшное слово 2020 года – коронавирус.

Тогда самые вдумчивые из числа внимательных американцев решили, что это не случайно, и стали искать в Интернете информацию, как связан коронавирус с пивом.

Интернет-пользователи из США чаще других, если верить данным с сайта Google Trends (отслеживает запросы пользователей) делали запросы в сочетании слов «corona, beer, virus»("Корона", "Пиво", "Вирус").

Похожие запросы были среди пользователей из Индии, Индонезии и Австралии – кстати, Австралия на втором месте после Таиланда в списке стран, где вирус получил наибольшее распространение, выйдя за пределы Китая.

Китайский Новый год во время коронавируса.Китайский Новый год - самый главный праздник в Поднебесной. Но в этом году жителям КНР не до веселья. Ведь в настоящее время страна борется с новым коронавирусом, из-за которого умерли уже 56 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин на совещании по коронавирусу: Сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было
Задержанным по делу Голунова полицейским вменяют фальсификацию доказательств
Ученые рассказали, когда на Солнце произойдет вспышка, способная уничтожить Землю
В Верховной Раде объяснили украинцам введение налога на соцсети «войной в Донбассе»
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
В 2020 году дефицит бюджета США составит один триллион долларов
Американцы ищут связь между коронавирусом и пивом Corona
"Справедливая Россия" предложила выплачивать компенсации семьям, в которых детям не предоставили место в саду
Врачи объяснили, защитит ли медицинская маска от коронавируса
Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»
"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян
"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube
Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса
Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями
Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать