2020-01-29T11:56:56+03:00
Общество

РФ и Китай начали вместе создавать вакцину от коронавируса

Данные о геноме позволили российским ученым быстро разработать экспресс-тесты
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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РФ и Китай начали вместе создавать вакцину от коронавирусаРФ и Китай начали вместе создавать вакцину от коронавирусаФото: REUTERS
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Российское генконсульство в китайском Гуанчжоу сообщило, что РФ и Китай начнут вместе создавать вакцину от коронавируса. Китайская сторона передала РФ соответствующий геном.

Данные о геноме коронавируса позволили российским ученым быстро разработать экспресс-тесты. Они позволяют в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека, сказано на сайте генконсульства.

- В настоящее время ситуация находится под контролем китайских властей. Международный аэропорт Гуанчжоу работает в штатном режиме. Закрытие городов провинции Гуандун в настоящее время не планируется, - также заявили в российском генконсульстве.

На днях в Роспотребнадзоре объявили, что геном вируса известен ученым, и что созданы лабораторные варианты диагностических тестов для экстренного подтверждения заражения.

Напомним, на утро среды, 29 января, было подтверждено 5997 случаев заражения коронавирусом в Китае. При этом, 132 человека погибли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский премьер Михаил Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению завоза в РФ коронавируса. В состав нового штаба вошла заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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