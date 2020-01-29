Ученые из Австралии первые в мире разработали лабораторную версию коронавируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:18:58+03:00

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Австралийские ученые заявили, что готовы поделиться с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и всем миром новым коронавирусом, точнее его лабораторной версией. В стране не стали дожидаться, когда китайцы предоставят им образцы для исследования и сами «вырастили» коронавирус.

Это удалось исследователям из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти в Мельбурне благодаря тому, что 24 января в Австралию приехал из Китая мужчина с признаками ОРВИ. Тестирование показало – он заражен тем самым вирусом. Ученые смогли в лабораторных условиях вырастить не просто геном, но полноценный образец коронавируса.

- Наличие настоящего вируса означает, что теперь у нас есть возможность фактически проверять и проверять все методы тестирования, а также сравнивать их чувствительность и специфику, - заявил руководитель лаборатории по идентификации вируса Института Доэрти Джулиан Друс, его слова приводит Reuters.

Вирус отдадут автралийским лабораториям, где создают вакцину от заболевания, погубившего уже 104 человека. Кроме того, образец направят в лаборатории Европы, сотрудничающие с ВОЗ.

Разработка австралийцев поможет ускорить сроки создания вакцины, кроме того с помощью лабораторного образца вируса начнут проводить тест на антитела, который позволит обнаружить вирус у пациентов без симптомов заболевания.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU