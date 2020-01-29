В 2020 году дефицит бюджета США составит один триллион долларов

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:32:30+03:00

По словам экспертов, последний раз дефицит американского федерального бюджета достигал той же суммы в 2012 году

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Конгресс США опубликовал доклад, в котором говорится о том, что.дефицит федерального бюджета Штатов в 2020 году превысит сумму в $1 трлн.

При этом, по словам экспертов, дефицит с 4,6% увеличится до 5,4% к 2030 году, достигнув $1,3 трлн.

Подчеркивается, что последний раз дефицит американского федерального бюджета достигал той же суммы в 2012 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU