Госдолг США достигнет 144% валового внутреннего продукта к 2049 году

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-26T10:17:21+03:00

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Государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет "беспрецедентного уровня" в 144% валового внутреннего продукта страны (ВВП). Об этом говорится в опубликованном во вторник, 25 июня, докладе Бюджетного управления Конгресса США.

Отмечается, что причинами такого уровня госдолга могут стать высокий уровень дефицита бюджета и нормы, содержащиеся в действующем законодательстве страны. По данным авторов доклада, государственный долг увеличится с 78% ВВП в текущем году до 92% в 2049 году.

«Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти еще выше, - цитирует ТАСС текст документа. - Перспектива высокого дефицита [бюджета] и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьезные трудности".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что за два года президентства Дональда Трампа государственный долг США увеличился более чем на два триллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU