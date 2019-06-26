2019-06-26T10:17:21+03:00
В мире

Госдолг США достигнет 144% валового внутреннего продукта к 2049 году

Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны
Марина ВЕНЦОВА
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Uосдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 годуUосдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственный долг Соединенных Штатов к 2049 году достигнет "беспрецедентного уровня" в 144% валового внутреннего продукта страны (ВВП). Об этом говорится в опубликованном во вторник, 25 июня, докладе Бюджетного управления Конгресса США.

Отмечается, что причинами такого уровня госдолга могут стать высокий уровень дефицита бюджета и нормы, содержащиеся в действующем законодательстве страны. По данным авторов доклада, государственный долг увеличится с 78% ВВП в текущем году до 92% в 2049 году.

«Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны, и он будет расти еще выше, - цитирует ТАСС текст документа. - Перспектива высокого дефицита [бюджета] и растущего долга представляет существенные риски для страны и ставит перед политиками серьезные трудности".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что за два года президентства Дональда Трампа государственный долг США увеличился более чем на два триллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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