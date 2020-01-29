В Китае сказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:21:21+03:00

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В правительстве Китая заявили, что вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля. Затем распространение заболевания пойдет на спад и полностью завершится к концу марта, пишет Regnum.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодняшний день, новым типом заболевания заразилось более шести тысяч человек. 132 человека скончались.

29 января в Китае были выявлены первые случаи заражения коронавирусом у иностранных граждан. Ими оказались двое жителей Австралии и один гражданин Пакистана. Состояние всех оценивается как стабильное.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что в России с подозрением на коронавирус госпитализировали более 100 человек. Диагноз пока не подтвердили ни у одного из них. В Роспотребнадзоре также сообщили, что в России начались испытания новых тест-систем, помогающих выявить коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU