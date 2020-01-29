В Китае сказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
В правительстве Китая заявили, что вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля. Затем распространение заболевания пойдет на спад и полностью завершится к концу марта, пишет Regnum.
Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодняшний день, новым типом заболевания заразилось более шести тысяч человек. 132 человека скончались.
29 января в Китае были выявлены первые случаи заражения коронавирусом у иностранных граждан. Ими оказались двое жителей Австралии и один гражданин Пакистана. Состояние всех оценивается как стабильное.
Ранее сайт Kp.ru писал о том, что в России с подозрением на коронавирус госпитализировали более 100 человек. Диагноз пока не подтвердили ни у одного из них. В Роспотребнадзоре также сообщили, что в России начались испытания новых тест-систем, помогающих выявить коронавирус.
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Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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