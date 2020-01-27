В России госпитализировали больше 100 человек с подозрением на коронавирус

В России госпитализировали более 100 человек с подозрением на заражение коронавирусом нового типа. Диагноз пока не подтвердили ни у одного из них, сообщает Роспотребнадзор.

Представители ведомства также рассказали, что Россия начала испытания новых тест-систем, помогающих выявить коронавирус.

Ранее сайт kp.ru писал, что около 6 тысяч россиян находятся на китайском курортном острове Хайнань, а ещё порядка 1 тысячи - на территории материкового Китая. Всем им рекомендуют не покидать территории отелей.

Напомним, что по последним данным, от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа в провинции Хубэй скончались уже 81 человек и заражены 1423.

МИД Казахстана заявил, что власти Китая не дали пока ни одной стране разрешение на эвакуацию своих граждан.

Власти Китая выделяют 60,33 млрд юаней (8,74 млрд долларов) для сдерживания распространения коронавируса в стране.