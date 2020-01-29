2020-01-29T17:56:32+03:00
В мире

Ракета Falcon 9 успешно на орбиту с 60 интернет-спутниками

Первая ступень ракеты-носителя совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Falcon 9Falcon 9Фото: REUTERS
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В среду, 29 января, двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников, которые предназначены для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет. Об этом сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты Falcon 9 был осуществлен в 09:06 по Восточному времени Соединённых Штатов (17:06 мск) с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде.

Первая ступень американской ракеты-носителя уже совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

Как писал сайт kp.ru, в 2014 года SpaceX начала работу над проектом по раздаче интернета Starlink. Спутники охватывают примерно половину площади земного шара, однако сигнал не везде стабилен. Глава компании Илон Маск хочет организовать вокруг Земли сеть спутников из 11 943 аппаратов весом в 100-500 килограмм.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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