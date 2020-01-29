2020-01-29T18:44:24+03:00
В мире

Президент Германии призвал противостоять переписыванию истории

Штайнмайер заявил, что сегодня «злые духи прошлого демонстрируют новые одежды»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Президент Германии призвал противостоять переписыванию историиПрезидент Германии призвал противостоять переписыванию историиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал противостоять «инструментализации» истории и превращению ее в оружие.

«Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики (…) История не должна становиться оружием», - сказал он, выступая в Бундестаге.

По его словам, сегодня «злые духи прошлого демонстрируют новые одежды» и представляют «авторитарное мышление как новое видение».

Для борьбы с «инструментализацией» истории Штайнмайер предложил найти «новые формы памяти» для молодежи и дать «новые ответы молодым немцам».

«"У вас своя история, а у нас - своя" - это не может и не должно стать ответом», - заявил он, отметив, что «все немцы» несут ответственность за Вторую мировую войну, поэтому должны вынести соответствующие уроки.

Напомним, ранее президент России Владимир предложил попыткам переписать историю противопоставить объективную информацию. Российский лидер анонсировал создание крупнейшего документального архива о Второй мировой войне, материалы которого будут доступны всему миру и пообещал таким образом «заткнуть рот» тем, кто переписывает историю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент Германии призвал противостоять переписыванию истории
Мишустин назначил своим помощником Приходько
Ракета Falcon 9 успешно на орбиту с 60 интернет-спутниками
186 российских туристов вывезли из китайского Хайнаня
Антикоррупционное бюро Украины завело дело против Порошенко
Отставка главы Чувашии Игнатьева: Путин подписал указ
Новым главой Чувашии назначен Олег Николаев
Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
"Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов": Как коронавирус скажется на турбизнесе
Корреспондента RT ранили в Сирии
«Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету
В Подмосковье при рождении первенца снизят ставку по ипотеке на 3%
Эрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньги
В Китае сказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
«Какого…»: Советник Зеленского матом отреагировал на новые цены на газ
Этап Кубка мира по горным лыжам отменён из-за коронавируса
Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство
"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях
Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению
В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии
Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать
Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления