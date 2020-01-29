29 Янв. 2020 2020-01-29T18:44:24+03:00

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал противостоять «инструментализации» истории и превращению ее в оружие.

«Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики (…) История не должна становиться оружием», - сказал он, выступая в Бундестаге.

По его словам, сегодня «злые духи прошлого демонстрируют новые одежды» и представляют «авторитарное мышление как новое видение».

Для борьбы с «инструментализацией» истории Штайнмайер предложил найти «новые формы памяти» для молодежи и дать «новые ответы молодым немцам».

«"У вас своя история, а у нас - своя" - это не может и не должно стать ответом», - заявил он, отметив, что «все немцы» несут ответственность за Вторую мировую войну, поэтому должны вынести соответствующие уроки.

Напомним, ранее президент России Владимир предложил попыткам переписать историю противопоставить объективную информацию. Российский лидер анонсировал создание крупнейшего документального архива о Второй мировой войне, материалы которого будут доступны всему миру и пообещал таким образом «заткнуть рот» тем, кто переписывает историю.

ИСТОЧНИК KP.RU