Путин пообещал "заткнуть рот" тем, кто переписывает историю

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:52:43+03:00

Президент России напомнил об Израиле, который ни на секунду не позволяет забыть о холокосте — геноциде евреев

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Российский лидер Владимир Путин рассказал об открытии центра архивных документов о Второй мировой войне.

- Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией, - заявил Путин во время встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге.

Президент России привел в пример Израиль, который "ни на секунду не позволяет забыть о холокосте — геноциде евреев". Путин напомнил, что в ближайшие дни поедет в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.

- Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах Второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов, - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин заявил, что всем ветеранам войны к годовщине Победы выплатят 75 тысяч рублей. Политик напомнил, что обычно к юбилею Победы выплаты составляют по десять тысяч рублей ветеранам и пять тысяч — труженикам тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU